В Узбекистане откроют академию Генпрокуратуры и увеличат квоты на прием в вузы

В 2018 году в Узбекистане откроют академию Генеральной прокуратуры и увеличат квоты на прием в вузы. Об этом говорится в проекте госпрограммы «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».



Студенты вузов Узбекистана на молодежном форуме в Национальном университете. Фото с сайта Sos-Kd.uz



Академию Генпрокуратуры намечено открыть к 1 мая 2018 года. Власти решили построить комплекс, который будет включать учебные здания, спортивные и рекреационные объекты.

В настоящее время специализированным учебным заведением главного надзорного органа Узбекистана являются Высшие учебные курсы. Здесь работники органов прокуратуры повышают свою квалификацию в течение месяца, а руководители проходят полугодовой курс переподготовки. В органы прокуратуры принимаются граждане, имеющие высшее юридическое или, в отдельных случаях, высшее образование в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

В 2017 году президент Шавкат Мирзиёев неоднократно критиковал работников прокуратуры. «Мы назначили нового генпрокурора, очистили органы прокуратуры от прежнего мусора, поменяв 80 процентов сотрудников», - сообщил он в августе, пообещав уволить еще «15-20 процентов людей, оставшихся от прежней воровской системы».

В июле сообщалось о планах узбекского руководства создать Академию правосудия для обучения и переподготовки работников судебных органов. Ее открытие намечено на 30 июня 2018 года.

Согласно госпрограмме, к 20 февраля 2018 года планируется разработать проект закона «О науке», к 20 июля - представить новую редакцию закона «Об образовании». Проектом предусмотрено также увеличить на 20% квоты на прием в вузы Узбекистана на 2018/2019 учебный год. На это выделят 91 млрд сумов (примерно $11,2 млн). Абитуриентов, которые представят рекомендацию от Союза молодежи Узбекистана, а также юношей, отслуживших в армии и получивших соответствующий сертификат, зачислят в высшие учебные заведения по отдельным квотам.

Ранее президент Узбекистана поручил Минздраву увеличить в 2018 году целевые квоты на прием абитуриентов в медицинские вузы: в бакалавриат на 20%, магистратуру – на 10%, в клиническую ординатуру – на 15%. В текущем учебном году в медвузы было принято 3445 человек, из которых 1180 поступили по целевым региональным квотам.

Напомним, в 2017/2018 учебном году квоты на прием в бакалавриат вузов Узбекистана составили 66.316 мест, в том числе на грантовой (бюджетной) основе – 18.194, на контрактной – 48.122. Кроме того, был организован дополнительный прием на условиях «суперконтракта» - для тех, кому для поступления не хватило до 4 баллов, либо набравших не менее 68 баллов.