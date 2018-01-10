Хирург из Южной Кореи стал советником министра здравоохранения Узбекистана

Юн Тэк Рим. Фото с сайта Минздрава Узбекистана

Ученый и практикующий хирург из Южной Кореи Юн Тэк Рим назначен советником министра здравоохранения Узбекистана Алишера Шадманова, сообщает Минздрав республики

У себя на родине Юн Тэк Рим занимает должности вице-председателя Ассоциации больниц Южной Кореи и профессора Национального университета Чоннам в городе Кванджу.

Пост советника министра здравоохранения республики был утвержден во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Южную Корею 22-25 ноября 2017 года. Тогда же на эту должность и был определен Юн Тэк Рим.

Профессор успешно провел более восьми тысяч сложных операций, ведет исследования в Академии хирургов-ортопедов США и во Всемирном союзе хирургов-ортопедов и травматологов. Ученый повышал свою квалификацию в медшколе Гуруме в Японии и в школе Джона Хопкинса в США.

Отметим, что это не первый гражданин Южной Кореи, который занял высокий пост в Узбекистане. В марте 2013 года заместителем председателя Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Узбекистана был назначен Ким Нам Сок, который ранее работал первым заместителем министра государственного управления и безопасности Республики Корея. После превращения комитета в министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Ким Нам Сока указывали как замминистра-консультанта по ИКТ. Работу в Узбекистане он завершил в феврале 2017 года. В то же время Узбекистан покинул и Ли Чул Су, занимавший должность проректора-консультанта по ИКТ Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ). В ноябре 2017 года гражданин Кореи Джунг Сонг Чои был назначен заместителем генерального директора Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции Узбекистана.