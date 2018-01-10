Смягчение антинаркотического закона в Иране сохранит жизнь 5 тысячам осужденных

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В Иране начали действовать поправки в антинаркотическое законодательство, предписывающие отмену смертной казни за некоторые преступления. Об этом пишет Guardian со ссылкой на заявление главы судебной системы Ирана Садека Лариджани.

Благодаря изменениям в законе больше 5 тысяч осужденных могут избежать смертной казни. Поправки были одобрены иранским парламентом в октябре 2017 года. По новым правилам, как пишет Associated Press, смертные приговоры могут выноситься только организаторам наркоторговли, вооруженным наркоторговцам и дилерам, у которых изъяли больше 50 кг опиума или 2 кг героина. Раньше к смертной казни приговаривали за объем в 20 кг опиума и 30 г героина.

Лариджани поручил судьям приостановить исполнение смертных приговоров осужденных, на которых распространяется действие поправок, и «незамедлительно» пересмотреть их дела.

Иран — один из лидеров в мире по числу смертных казней. По данным Amnesty International, в 2016 году в Иране казнили 567 человек. Это на 42% меньше, чем в 2015 году, когда казнили 977 осужденных. Больше чем в Иране, казнят только в Китае — в 2016 году там привели в исполнение 1032 смертных приговора.

Согласно исследованию университета Эссекса от 2014 года, на преступления, связанные с наркотиками, в Иране ежегодно приходится около двух третей всех казней. В соседствующим с Ираном Афганистане производится 90% мирового опия-сырца, который идет на изготовление героина.