Права инвалидов в Узбекистане защитят специальным законом

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В Узбекистане будут разработаны и приняты законопроекты о правах инвалидов и репродуктивном здоровье населения. Это предусмотрено госпрограммой «Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий», рассчитанной на реализацию в 2018 году.

Защита интересов 650 тысяч инвалидов в Узбекистане отражена в законе «О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан», принятом еще в 1991 году. В 2011 году был принят закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан», который установил размер выплат по инвалидности – 95.520 сумов ($11,74) в месяц для неработающих инвалидов I и II групп. Для III группы (около 200 тысяч человек) выплаты пенсии по инвалидности вообще не предусмотрены.

Сами инвалиды неоднократно жаловались на свое положение и указывали на то, что государство отказывается идти с ними на диалог. В сентябре 2017 года был опубликован проект указа президента о совершенствовании системы государственной поддержки лиц с инвалидностью, однако представители Узбекского общества инвалидов заявили, что проект указа имеет «декларативный характер».

Помимо защиты инвалидов, госпрограмма предполагает реализацию концепции «умной медицины» и «Единого центра медицинской информации», позволяющей дистанционно диагностировать болезни и назначать профилактику. Также планируется открыть две тысячи социальных аптек для населения, предоставить 793-м сельским поликлиникам ультразвуковое диагностическое оборудование. Для многопрофильных центральных поликлиник предполагается закупить 200 высокотехнологичных ультразвуковых сканеров.

Ранее правительство Узбекистана уже предприняло ряд шагов для улучшения медицинского обслуживания населения. В частности, сообщалось, что с выпускниками медицинских вузов 2018 года уже заключены трудовые договоры для работы на вакантных местах в регионах республики. К работе они должны приступить после 20 января. На фоне существующей в государстве нехватки врачей это решение позволит закрыть вакантные места для врачей общей практики на 88%, а для узкопрофильных специалистов – на 55%.

О создании в стране социальных аптек стало известно в 2017 году. Как сообщала «Фергана», 17 июля президент подписал постановление, которое обязывает аптеки продавать населению лекарственные средства и изделия медицинского назначения по фиксированным ценам. При этом предлагалось расширить список таких изделий за счет препаратов, отпускаемых строго по рецепту врача.

С 1 августа 2017 года разрешение на импортные поставки таких препаратов будет только у Республиканского внешнеэкономического государственного предприятия «Узмедэкспорт», а правом их сертификации наделены лишь соответствующие государственные органы.