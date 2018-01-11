Служба национальной безопасности Узбекистана разрешила родственникам увидеться с арестованным Бобомуродом Абдуллаевым

Бобомурод Абдуллаев

Мать, супруга и дети арестованного в сентябре в Узбекистане независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева впервые получили возможность навестить его в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ). Об этом в своей рассылке сообщил вечером в среду руководитель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов.

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По рассказу Сурата Икрамова, 9-го января неназванный сотрудник СНБ от имени старшего следователя Нодира Туракулова пригласил мать Бобомурода Гавхаржон Мадаминову, его супругу Катю Балхибаеву и его детей – 15-тилетнего сына Алихана и 11-тилетнюю дочь Фариду – на встречу с Абдуллаевым.

Свидание состоялось 10-го января в 16:30 часов. На свидании присутствовал сотрудник СНБ, который не представился, Первой на встречу с сыном на 10 минут допустили мать Бобомурода, потом жену с детьми. В общей сложности свидание продолжалось в течение 25 минут.

Как рассказали родственники арестованного, ссылающиеся на слова сотрудника СНБ, обвинительное заключение и уголовное дело в отношении Абдуллаева пока не переданы на утверждение прокурору. На вопрос, когда и где будет проходить судебный процесс, сотрудник СНБ ответил, что не знает.

Напомним, Бобомурода Абдуллаева подозревают в подготовке и распространении в интернете «тенденциозно-клеветнических материалов» под псевдонимом «Усман Хакназар», вербовке людей, готовых поддержать свержение действующих руководителей Узбекистана, и разработке программы «Жатва» по совершению революции и насильственному свержению конституционного строя страны. Об этом говорится в определении о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, подписанном 1 октября судьёй Э.Шамсутдиновой.

Коллеги, друзья и международные правозащитники считают дело Б.Абдуллаева сфабрикованным и выражают серьезные опасения, что оно может быть рассмотрено необъективно и тенденциозно.