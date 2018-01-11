Рахмон и Арипов обсудили разминирование узбекско-таджикской границы

Вопросы двусторонних узбекско-таджикских отношений обсудили сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Узбекистана Абдулло Арипов, прибывший в республику с рабочим визитом. Одной из основных тем встречи, как сообщает «Спутник» со ссылкой на пресс-службу таджикистанского лидера, стал вопрос пограничного сотрудничества.

В частности, обсуждались вопросы разминирования участков совместной границы, открытие ранее закрытых пограничных пунктов пропуска, восстановление существующих железных дорог. Кроме этого, Рахмон и Арипов говорили о сотрудничестве в сфере совместной торговли, упрощения транспортных коммуникаций, снижения тарифов на товары и снятии ограничений в деле совместной торговли. Президент Таджикистана выразил готовность к совместной работе в области использования водно-энергетических ресурсов.



Эмомали Рахмон и премьер-министр Узбекистана Абдулло Арипов (слева). Фото пресс-службы президента Таджикистана



Кроме встречи Рахмона с Ариповым, сегодня же в Душанбе состоялись заседания сразу двух совместных узбекско-таджикских межправительственных комиссий: по торгово-экономическому сотрудничеству и по делимитации и демаркации государственной границы. Работу комиссий, по информации «Азии-плюс», возглавили председатели правительств — Абдулла Арипов и Кохир Расулзода. Подробности и итоги этих заседаний на данный момент неизвестны.

Межправительственная комиссия по вопросам делимитации и демаркации таджикско-узбекской границы была создана в 2000-ом году. За два года стороны определились с 84% линии границы. В октябре 2002-го года было подписано соглашение о таджикско-узбекской границе. Правда, вступило оно в силу лишь в марте 2009-го.

Пять лет назад комиссия прекратила свою деятельность. Остались нерешенными вопросы по 16% протяженности совместной границы. Одним из ключевых спорных участков являлся участок, где расположена Фархадская плотина, построенная еще в 1940-ых годах.

Следует отметить, что после того, как Узбекистан возглавил Шавкат Мирзиёев, он взял курс на «потепление» в отношениях с Таджикистаном. Например, между странами уже возобновлено авиасообщение, прерванное 25 лет назад. Появлялась информация о восстановлении в скором времени трансграничных автобусных рейсов.

В марте текущего года должен состояться первый официальный визит главы Узбекистана в Таджикистан. «Мы подпишем много соглашений, откроем железнодорожное сообщение, восстановим единую энергосистему и обсудим много других вопросов», — сказал Мирзиёев, говоря о предстоящей поездке.

На март также запланировано возобновление работы пограничного перехода «Пенджикент – Самарканд». Стороны уже ведут подготовительные работы, в частности налаживают приграничную инфраструктуру, системы пограничного и таможенного контроля. Переход был закрыт в 2010-ом году по инициативе узбекской инициативе.

Этот переход был одним из популярных среди туристов, направлявшихся из Узбекистана (Хивы, Бухары и Самарканда) в Таджикистан или обратно. С таджикской стороны границы находится памятник ЮНЕСКО — древнее городище Саразм, который пользуется значительным вниманием среди иностранных туристов. Как только снова заработает КПП между Самаркандом и Пенджикентом, то он станет третьим действующим узбекско-таджикистанским погранпереходом. В настоящее время действуют пограничные КПП «Турсунзаде — Сариосиё» и «Фотехобод — Ойбек».