Добычу угля на шахтах «Шаргунькумир» в Узбекистане пообещали увеличить в пять раз

Шахта «Шаргунькумир»

В ближайшие годы объем добычи угля на шахтах узбекского предприятия «Шаргунькумир» планируется увеличить в 5,6 раза — со 160 тысяч тонн в год до 900 тысяч тонн. Об этом в начале января сообщило АО «Узбекистон темир йуллари» («Железные дороги Узбекистана»), в состав которого летом 2017 года вошли «Шаргунькумир» и другое угледобывающее предприятие - «Узбекуголь».

Если планы по модернизации «Шаргунькумир» будут выполнены, общий объем угля, добываемого в Узбекистане, вырастет на 19% по сравнению с уровнем 2017 года. Из информации на официальном сайте предприятия следует, что оно еще никогда не достигало таких объемов добычи. В 1958 году, когда месторождение было введено в эксплуатацию, планировалось, что оно будет добывать 400 тысяч тонн угля в год. Однако продажа шаргуньского угля была затруднена, потому что 95% сырья составлял уголь мелкой фракции. Для его брикетирования пришлось построить специальную фабрику, которая заработала в 1965 году. Самая высокая производительность в итоге была зафиксирована в 1990 году — тогда на «Шаргунькумир» добыли 220 тонн угля.

Проект модернизации месторождения реализуется с 2016 года при участии китайских партнеров. По итогам визита в Ташкент председателя Китая Си Цзиньпина власти Узбекистана заключили контракт на модернизацию «Шаргунькумир» с консорциумом китайских компаний China Railway Tunnel Group Co Ltd. и China Coal Technology & Engineering Group Corp. По условиям контракта, обновленное месторождение должно быть введено в эксплуатацию в первом квартале 2020 года.

Первоначально стоимость проекта оценивалась в $94,5 млн. В январе 2017 года стоимость была уточнена и выросла до $105,1 млн. Для реализации проекта планируется использовать заем китайского Эксимбанка в размере $89,8 млн (заем рефинансирует Узпромстройбанк). Остаток суммы будет взят из собственных средств угледобывающего предприятия.

К реализации проекта специалисты China Railway Tunnel Group приступили 7 сентября 2017 года. Им предстоит расчистить десять старых заваленных шахт общей протяженностью 1,5 километра, а также пробурить новый тоннель протяженностью 2227 метров. Кроме того, к 2020 году на шахты импортируют новое высокоэффективное оборудование. Для транспортировки угля проложат новую железную дорогу протяженностью 20 километров, а также реконструируют старые магистрали. Штатная численность сотрудников предприятия увеличится с 500 до 950-1000 человек.

Шаргунь — самое богатое угольное месторождение Узбекистана. Объем запасов угля на нем оценивается в 33 млн тонн. В АО «Железные дороги Узбекистана» считают, что после модернизации «Шаргунькумир» будут не только полностью удовлетворены потребности страны, но и расширятся экспортные возможности.

Сейчас в Узбекистане наблюдается дефицит угля. С ноября 2017 года топливо продают непосредственно со складов профильного управления «Железных дорог Узбекистана». На него установили фиксированную цену – 156.600 сумов ($19,3) за тонну. Однако жители страны, вынужденные самостоятельно отапливать свои дома, свидетельствуют, что объемы продаж не покрывают их потребностей. «Потребителей много, само собой, образовывается очередь. Некоторые ждут своей очереди по два-три дня. В день отгружаем потребителям по восемь-девять вагонов угля. Несмотря на то, что рабочий день заканчивается в 17:00, работаем до позднего вечера», — рассказал журналистам в декабре начальник одного из складов Ориф Курбонов.