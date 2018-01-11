ЕБРР запустил в Узбекистане консультации для представителей малого бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запускает в Узбекистане проект консультаций для малого бизнеса. Об этом 10 января сообщила Торгово-промышленная палата республики.

Принять участие в программе могут компании со штатной численностью не более 250 человек. В некоторых случаях в виде исключения к консультациям допускаются компании численностью до 500 человек. При этом годовая выручка компании должна составлять не более 50 млн евро, либо общий баланс компании не должен превышать 43 млн евро. Желающие должны выслать заявки на электронную почту, а также предоставить определенный пакет документов.

На консультациях бизнесменам расскажут о стратегии, маркетинге, об особенностях организационной структуры и операционной деятельности. Также будут обсуждаться новые технологии и управление финансами. Наконец, будет уделено внимание охране окружающей среды и рациональному использованию энергии.

Программа ЕБРР Advice for Small Businesses действует в разных странах уже более 20 лет. В банке считают, что развитый малый бизнес — это важный элемент здоровой экономики. Всего за минувшие годы банк потратил более 300 млн евро на оказание консультативной помощи 16 тысячам малых предприятий в 26 странах. Через год после консультации банк проверяет состояние каждого предприятия. Эти исследования показали, что 74% бизнесменов после консультаций увеличивают оборот, 51% — создают новые рабочие места, 25% — привлекают внешнее финансирование для расширения своей деятельности. В Киргизии, Монголии и на Дальнем Востоке России консультанты ЕБРР поддержали основание местных бизнес-ассоциаций.

В настоящее время положение малого бизнеса в Узбекистане остается достаточно шатким.