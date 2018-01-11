В Таджикистане предложили запретить «противоречащие национальным традициям» советские фильмы

Главный герой 6-серийного фильма «Джура — охотник из Мин-Архара». Фото с сайта news.tj

Сотрудник Академии наук (АН) Таджикистана призвал запретить к показу в стране советские фильмы, «противоречащие национальным ценностям» и «снятые с учетом теории классовой борьбы». В своей статье, опубликованной в официальном издании АН Таджикистана, журнале «Илм ва чомеа» («Наука и общество»), Назри Асадзода раскритиковал ряд советских фильмов, снятых киностудией «Таджикфильм». По его мнению, некоторые картины «Таджикфильма» советского периода противоречат идейным установкам современного независимого Таджикистана, передает «Озоди» (таджикская служба Радио «Свобода»).

Нападкам научного работника подвергается, например, фильм «Джура — охотник из Мин-Архара», снятый в 1985 году режиссерами Виктором Мирзаянцем и Сайидо Курбановым. События фильма происходят в Туркестане в 1928 году: молодой охотник Джура и его возлюбленная Зайнаб помогают пограничникам бороться с проникновением на советскую территорию басмачей и контрабандистов.

«У зрителей фильма «Джура — охотник из Мин-Архара» создается впечатление, что 90 лет тому назад таджики жили в первобытном обществе. И это немудрено: в одной из сцен фильма некий персонаж называет сахарный песок «сладким песком», а сахар — «сладким льдом»... Показ фильмов, противоречащих национальным ценностям, вызывает глубокое сожаление. А картина «Джура — охотник из Мин-Архара» оскорбляет таджиков и необходимо запретить ее демонстрацию телеканалами», — пишет Асадзода.

Кроме того, Асадзода критикует картины «Рустам и Сухроб» и «Знамя кузнеца», снятые известным советским режиссером Борисом Кимягаровым по мотивам поэмы «Шахнаме» Фирдоуси, за то, что они сделаны «с учетом коммунистической идеологии и теории классовой борьбы».

Публикация в последнем номере журнала «Илм ва чомеа» уже вызвала реакцию таджикских деятелей культуры. «У каждой картины своя история, своя философия, свой уровень… Да, многие советские картины «Таджикфильма» трудно назвать шедеврами. Но показывать эти фильмы или нет — должно решать руководство телеканала. Лично я против запрета показа этих фильмов по ТВ», — говорит таджикский режиссер и бывший председатель Союза кинематографистов СССР Давлат Худоназаров.

Нынешний председатель Союза кинематографистов Таджикистана Сафар Хакдод не видит в старых лентах «Таджикфильма» оскорбления традиционных таджикских ценностей: «Роли в фильме «Джура — охотник из Мин-Архара» сыграли представители разных народов. Это не историческая картина. Это художественное произведение. Я несколько раз смотрел этот фильм и не обнаружил ничего, оскорбляющего таджикскую нацию. Что касается киноэпопеи Бориса Кимягарова по мотивам «Шахнаме» — картин такого высокого уровня у нас раз-два и обчелся. Бимболат Ватаев в роли Рустама и Хошим Гадоев в роли Сухроба просто великолепны», — сказал он.

Гораздо жестче отреагировал на идею запрета советских фильмов таджикский журналист Тимур Варки. «Я давно этого ждал. Особенно запрета фильма о кузнеце Кове, который восстал против царя Заххока. Но «Рустам и Сухроб»? Эти фильмы сняты по мотивам поэмы Фирдоуси «Шахнаме». Фирдоуси тоже изымут из библиотек? Тогда следует запретить как социально опасные фильм «Убить дракона» и мультик "Чипполино"», — написал Варки на своей странице в социальной сети Фейсбук, предположив также, что статья Асадзода готовилась под контролем руководства Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

Отметим, что уже многие годы власти пытаются искоренить из жизнедеятельности таджикистанцев все «чуждое» и «противоречащее национальным традициям». В стране уже запрещены «чуждые имена», идет борьба с «чуждой» национальной одеждой и «чуждыми» религиозными течениями.