Содержание музыкальных видеоклипов в Узбекистане возьмут под государственный контроль

Выступления артистов в Узбекистане будут контролировать художественные советы. Комиссия «Узбекконцерта» будет проводить отбор на их соответствие национальному менталитету государства. Об этом, как сообщает Kun.uz, заявил глава «Узбекконцерта» Одилжон Абдукахоров на пресс-конференции по итогам работы организации за 2017 год.



Гульнара Каримова, выступавшая под псевдонимом Googoosha. Съемки этого клипа прошли в Бухаре в 2012 году



Представители «Узбекконцерта» рассказали, в частности, что за последние 9 месяцев лицензии на проведение мероприятий были выданы 2605 артистам и 23 творческим коллективам. Всего экспертная комиссия по организации концертов санкционировала 610 мероприятий, отказ получили 28 заявок.

Абдукахоров заявил также, что теперь видеоклипы, снятые исполнителями, будут контролироваться худсоветами. «Нам известно, что на съемку одного клипа певцы и певицы тратят две-три тысячи долларов США. Но для нас важны такие понятия, как культура, просвещение и национальный менталитет. При «Узбекконцерте» будут созданы художественные советы для обсуждения клипов раз в неделю. Только в случае одобрения худсоветом содержания песни и снятого по этим мотивам клипа выступление будет показано на телевидении и в интернете», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что худсовет наделен правом отменять выход видеороликов, которые несовместимы с национальным менталитетом. Это станет препятствием для их распространения в интернете, трансляции по частным каналам.

По словам Абдукахорова, из трансляции государственных и частных телеканалов уже было убрано 12 видеоклипов вызывающего характера. «При просмотре кроме чувства неловкости и стыда ничего не возникает», — цитирует главу организации «Народное слово».

Отмечается, что художественные советы для оценки выступлений артистов будут просматривать не только готовые продукты, но и сценарии.