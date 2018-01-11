Минюст Турции предложил давать за убийство животных до 10,5 лет тюрьмы

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Министерство юстиции Турции предложило на рассмотрение законопроект, предусматривающий продолжительные тюремные сроки за убийство животных. Об этом пишет Hurriyet. Согласно разработанному документу, суды смогут приговаривать виновных в убийстве и пытках животных — неважно, домашние они или бездомные — к тюремному заключению на срок от 4 месяцев до 3 лет. Если виновный убил больше одного животного, он может получить срок от 6 месяцев до 4,5 лет.

Если было убито животное вымирающего вида, виновный может быть осужден на срок от 3 до 7 лет. Как уточняет издание Diken, в случае убийства более одного такого животного наказание ужесточается — преступник может получить срок от 4,5 до 10,5 лет. Люди, устраивающие бои с участием животных, рискуют получить от 2 месяцев до 2 лет тюрьмы.

Всего 48-страничный документ содержит 27 статей. Он был разослан по региональным департаментам министерства юстиции с поручением предоставить отзывы в течение 30 дней.

Согласно принятому в 2004 году закону о защите животных, за убийство и пытки бездомных или диких животных в Турции наказывают только штрафом. Максимальный штраф сейчас составляет 7500 лир ($1973), при этом средняя месячная зарплата в Турции, по данным TRT World, составляет около 3200 лир ($842).

Только если у убитого животного есть хозяин, преступление квалифицируется как уголовное и наказывается заключением на срок от 4 месяцев до 3 лет. Однако в данном случае преступника лишают свободы не за жестокость, а за порчу имущества.

Депутат оппозиционной Народно-республиканской партии Гюлай Едекджи 9 января призвала турецкий парламент принять меры по защите животных. По ее мнению, из закона нужно убрать положения, которые классифицируют животных как собственность, и легально закрепить право всех животных на жизнь.

Ужесточить наказания за издевательства над животными в Турции зоозащитники призывают уже несколько лет. Поправки к закону о защите животных были сформулированы в 2014 году, но тогда активисты раскритиковали их как недоработанные. В 2017 после серии публикаций в СМИ о жестоком обращении с животными снова началась дискуссия о том, что закон пора менять.