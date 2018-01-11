Китайские пользователи Apple окажутся под колпаком у властей

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Китайское руководство одержало победу над очередным IT-гигантом. Как сообщает Коммерсант.ру, в конце февраля Apple перенесет данные китайских пользователей iCloud на серверы в КНР.

Событие знаковое, но вполне ожидаемое. Как известно, в Китае приняты весьма жесткие законы, касающиеся Интернета. В свое время «под раздачу» попал Google, не пожелавший подчиниться китайской цензуре. В результате с 2010 года сервисы компании были заблокированы на всей территории материкового Китая, а Google, отлученный от рынка Поднебесной, поплатился за свою принципиальность огромными убытками.

Начиная с 2015 года руководство Google стало предпринимать примирительные шаги, надеясь возвратиться в КНР, а в декабре 2017 года было объявлено, что корпорация открывает в Пекине центр по изучению искусственного интеллекта.

Сегодня любые IT-компании, желающие так или иначе присутствовать на китайском рынке, должны соотносить свою деятельность с законом о кибербезопасности, который был принят в Китае в 2015 году. О важности этого закона для китайского руководства говорит хотя бы тот факт, что Трамп во время своего визита в КНР в ноябре 2017 года объявил о готовности двух стран углублять взаимодействие в вопросах, связанных с кибербезопасностью.

И хотя ограничительные меры в интернете Пекин объясняет необходимостью бороться с терроризмом и сепаратизмом, на практике же цензура распространяется на всех без исключения пользователей электронных сетей в Поднебесной. Именно ограничение всех и всяческих свобод является традиционным упреком со стороны Запада Китаю.

Однако в Apple не захотели повторять печальный опыт корпорации Google и терять миллионы, а то и миллиарды долларов на лишней принципиальности. Руководство Apple заявило, что, перенося хранилище данных на серверы в провинции Гуйчжоу, оно лишь выполняет требования китайского закона. Сейчас Apple рассылает всем пользователям, живущим в Китае, информацию о грядущих изменениях.

Многие опасаются, что хранение информации о китайских клиентах Apple на территории КНР облегчит властям доступ к данным пользователей, а также позволит еще успешнее реализовывать политику цензуры и ограничений в Интернете. Нет сомнений, что именно так оно и случится, поскольку как раз для этого и принимались китайские законы о кибербезопасности.