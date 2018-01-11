Из-за бурана в Астане объявлен режим чрезвычайной ситуации

Фото с сайта bnews.kz

На столицу Казахстана сегодня рано утром обрушился сильнейший буран. Из-за разбушевавшейся непогоды местным властям пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В Астане повалена городская елка, с домов сорваны крыши и обшивка, произошло не менее 60 ДТП, есть пострадавшие среди горожан.

Как сообщает «Спутник» со ссылкой на пресс-службу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО), первые пострадавшие от бурана обратились в травматологические пункты Астаны уже в 8 часов утра. К 15 часам по местному времени было зарегистрировано не менее 17 пострадавших. В их числе — женщина, получившая ушиб лопаточной области в результате падения на нее рекламного баннера, и мужчина, которого ветер унес и ударил о здание.

Чтобы обезопасить детей и подростков, были отменены занятия во всех школах и колледжах. Соответствующее объявление сделало столичное управления образования. Тем не менее, один 8-летний школьник все-таки отправился на занятия и пропал по дороге. Его оперативно смогли найти и вернуть домой полицейские.

Управление гражданской авиации вынуждено было остановить работу столичного аэропорта имени Нурсултана Назарбаева. Прекращено движение пригородных автобусов. Было закрыто автомобильное движение для всех видов транспорта в шести областях Казахстана: Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской.

В Астане с некоторых зданий сорвало крыши. Сорванная кровля причинила ущерб припаркованным автомобилям. Популярный среди столичных жителей торгово-развлекательный центр «Хан-Шатыр» тоже не выдержал стихии. Повреждения получил его купол — он покрылся трещинами.



В Астане буря снесля крыши со многих домов. Фото с сайта podrobnosti.ua



В социальных сетях один за другим появляются видео и фотографии последствий происходящего бурана. Один из видеороликов вызвал возмущение акима столичного района Сарыарка Армана Турлубека. Мужчины снимают из своего автомобиля, как на обочине в буквальном смысле шквал сносит двух девушек. При этом мужчины никак не пытаются помочь девушкам. «Сидят мужчины в машине и снимают видео и не могут даже выйти помочь», — написал чиновник на своей странице в сети Инстаграм. Он призвал жителей столицы быть терпимее в условиях стихии и стараться помочь друг другу.

С последствиями стихии пытаются справиться около 2000 единиц спецтехники, столько же человек привлечены к ручной уборке снега. За минувшие сутки было использовано более 900 тонн противообледенительных средств.

По прогнозам «Казгидромета», в период с 11 по 13 января в большинстве областей Казахстана ожидаются снегопады, сильные западные и северо-западные ветры, в северных, центральных и восточных областях — метели, на юге и юго-востоке — гололед. 13 января ожидается значительное понижение температуры воздуха на большей части Казахстана.