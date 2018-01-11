Еврейская община Турции оскорбилась на обвинения в финансовых махинациях против режима Эрдогана

Вход в здание Стамбульской фондовой биржи. Фото с сайта algemeiner.com

Еврейская община в Турции осудила проправительственную газету Yeni Şafak («Новый рассвет») за статью о том, что «еврейские бизнесмены» якобы причастны к неудавшемуся государственному перевороту 15 июля 2016 года. Об этом сообщает Algemeiner.

Статья в турецкой газете вышла 9 января и была подана как расследование. Ее автор утверждает, что турецкие власти зафиксировали «сотни подозрительных транзакций» на финансовых рынках до попытки переворота. «Более 60 бизнесменов продали все свои акции и покинули турецкий рынок незадолго до 15 июля. Среди них были евреи и международные корпорации», — написала Yeni Şafak.

Турецкая еврейская община у себя в твиттере назвала обвинения «антисемитской пропагандой» и примером «языка ненависти».

Автор статьи в Yeni Şafak ссылается на расследование, которое ведет Генеральная прокуратура Анкары. Ведомство проверяет, были ли продавшие акции бизнесмены предупреждены заранее о перевороте. Журналист утверждает, что видел материалы дела и, в частности, расшифровку телефонного разговора, где один бизнесмен в день переворота говорит своему брокеру, что «в понедельник будет важный день». Имена бизнесменов автор не называет.

Неудачная попытка переворота ударила по турецкой экономике. Международное агентство S&P понизило рейтинги Турции, а курс лиры упал до рекордного минимума. Анкара оценила потери экономики в $100 млрд. Среди множества арестованных по подозрению в причастности к перевороту оказались 53 сотрудника Стамбульской фондовой биржи.

Газета Yeni Şafak была основана бывшим членом правящей Партии справедливости и развития Мехметом Оджактаном. Издание лояльно к нынешней власти, и не раз выпускало антисемитские и другие материалы шовинистического характера.

Напомним, вечером 15 июля власти Турции объявили о попытке государственного переворота, который намеревалась совершить группа военных, попытавшихся взять контроль над стратегическими объектами в Анкаре, Стамбуле и других городах. В течение суток мятеж был подавлен проправительственными силами. В ходе столкновений погибли больше 300 человек. Власти обвинили в организации попытки переворота оппозиционного духовного лидера Фетхуллаха Гюлена, живущего в изгнании в США. Сам же он отверг обвинения и предположил, что произошедшее было инсценировкой переворота, которую Эрдоган использовал, чтобы укрепить свою власть. После подавления мятежа в стране были арестованы свыше 55 тысяч человек.