Китайский академик из Узбекистана получил местную «нобелевку» по химии

Шавкат Салихов

Узбекский химик Шавкат Салихов получил государственную награду Китая в области науки и техники за разработки по органической химии и создание лекарственных препаратов пишет UzDaily.Uz

Директор Института биоорганической химии Академии наук Узбекистана Шавкат Салихов занимается исследованиями в области органической химии, химии токсинов, биотехнологий. Помимо государственной награды Китая, он также был награжден премией «Международное сотрудничество в области науки и технологий-2017».

Под руководством ученого на основе изучения биологически активных веществ, исследования их строения и механизма воздействия было создано более 10 видов оригинальных лекарственных препаратов. Эти противовирусные и противовоспалительные препараты широко используются в медицинской практике. Ученый также принимает активное участие в создании Центральноазиатского центра по исследованиям и производству лекарственных препаратов, уточняет «xn--80aahjj1e.Uz».

Государственную награду Китая в области науки и техники, помимо Шавката Салихова получили исследователи Университета штата Луизиана, а также Стэнфордского и Гарвардского университетов.

За время существования награды с 1995 года ее были удостоены 108 ученых из разных стран мира, а также две международные организации. Неофициально ее называют «китайской нобелевской премией».

Отметим, в ноябре 2017 года Шавкат Салихов был избран членом Китайской академии наук (КАН). Это первый ученый из Узбекистана и второй из стран СНГ (после лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова), который получил в КНР подобное признание.