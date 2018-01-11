Китайский академик из Узбекистана получил местную «нобелевку» по химии
Директор Института биоорганической химии Академии наук Узбекистана Шавкат Салихов занимается исследованиями в области органической химии, химии токсинов, биотехнологий. Помимо государственной награды Китая, он также был награжден премией «Международное сотрудничество в области науки и технологий-2017».
Под руководством ученого на основе изучения биологически активных веществ, исследования их строения и механизма воздействия было создано более 10 видов оригинальных лекарственных препаратов. Эти противовирусные и противовоспалительные препараты широко используются в медицинской практике. Ученый также принимает активное участие в создании Центральноазиатского центра по исследованиям и производству лекарственных препаратов, уточняет «xn--80aahjj1e.Uz».
Государственную награду Китая в области науки и техники, помимо Шавката Салихова получили исследователи Университета штата Луизиана, а также Стэнфордского и Гарвардского университетов.
За время существования награды с 1995 года ее были удостоены 108 ученых из разных стран мира, а также две международные организации. Неофициально ее называют «китайской нобелевской премией».
Отметим, в ноябре 2017 года Шавкат Салихов был избран членом Китайской академии наук (КАН). Это первый ученый из Узбекистана и второй из стран СНГ (после лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова), который получил в КНР подобное признание.