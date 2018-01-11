Руководить хоккейной сборной Казахстана и «Барысом» будет один человек

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Руководить национальной сборной Казахстана будет исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев, рассказал журналистам президент клуба Аскар Шопобаев, пишет российский сайт Р-спорт.

«Давайте дождемся команды, мы все это обсудим. У нас тяжелейший период. Мы отправим вторую сборную к корейцам. Примем решение в ближайшую неделю, кто из тренеров поедет туда, кто - туда. Посмотрим по тренерскому штабу. У нас принято: как в «Барысе» тренер, так и тренер сборной. Поэтому пока исполнять обязанности тренера в сборной будет Мамбеталиев», — сказал Шопобаев.

Также президент «Барыса» отметил, что его команда не будет бороться за выход в плей-офф в пользу сборной и сосредоточится на просмотре игроков из аффилированной команды «Номад».

«Сегодня мы потеряли последнюю надежду попасть в плей-офф, проиграв «Адмиралу». Сейчас мы понимаем, что должны наигрываться игроки для сборной. Видимо, настал период. После Континентального кубка мы (из «Номада») поднимем ребят для сборной, у которых двусторонние контракты. И в конце сезона мы будем наигрывать хоккеистов для сборной», — поделился Шопобаев с журналистами.

В дополнение, как сообщает портал Championat.com, Шопобаев сказал, что до Чемпионата мира в первом дивизионе, который состоится в апреле, планируется успеть выдать казахстанский паспорт шведскому голкиперу «Барыса» Хенрику Карлссону. Рассматривается и еще несколько легионеров для национальной команды.

«Хенрик Карлссон подал документы для получения казахстанского гражданства. У нас это сложная процедура, мы направо и налево гражданства не раздаем. Это указ президента. Он происходит в определенные сроки для иностранных граждан. Хенрик изъявил желание выступать за Казахстан, мы хотим его заиграть на чемпионате Казахстана, чтобы на ЧМ-2018 он выступал за сборную. Карлссон нам интересен, Кудрявцев тоже обнадеживает. Думаю, что через год он вырастет в надежного вратаря. Изъявили желание получить гражданство Кори Тривино и Джордон Сауторн. По ним идет обсуждение», — заявил президент астанинской команды.

Следует отметить, что «Барыс» потерпел в КХЛ восьмое поражение подряд, и третье — при Мамбеталиеве. На данный момент клуб занимает 10-е место в Восточной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на 9 очков. Его фарм-клуб «Номад», играющий в чемпионате Казахстана, 12-14 января принимает участие в Континентальном кубке IIHF в Минске.

Ранее, после ноябрьского турнира и коммерческой поездки в ОАЭ, «Барыс» за полтора месяца потерпел 16 поражений в 18 встречах и опустился с первого на десятое место в Восточной конференции. В декабре прошлого года на «Барыс-Арене» было принято решение принести в жертву барана, а после – уволить тренера Евгения Корешкова, однако, как выяснилось, принятые меры оказались напрасными.