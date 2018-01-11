Казахстанских новорожденных начали регистрировать по SMS

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В Казахстане более 900 женщин воспользовались новой госуслугой по регистрации новорожденного с помощью SMS. Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента по связям с общественностью Госкорпорации «Правительство для граждан» Мурат Жуманбай.

Пилотный проект по оказанию проактивных госуслуг запустили 29 декабря 2017 года. Его суть в том, что государство, опережая потребности граждан, само предлагает им услуги и необходимые сервисы.

После того, как ребенок родился, женщина получает автоматическое SMS-сообщение с поздравлением и предложением отправить в ответ имя ребенка для оформления свидетельства о рождении. Больше ничего предоставлять не требуется, все остальные данные чиновники получают из официальных информационных систем.

Отправить по телефону можно и номер счета для оформления пособий по рождению и данные для постановки на очередь в детский сад. Заявителю остается только забрать готовое свидетельство о рождении или заказать его доставку на дом.

SMS-рассылку с предложением зарегистрировать рождение ребенка с помощью телефона уже получили более 5 тысяч женщин, добавил Жуманбай.

Чтобы получать услуги по SMS, гражданам необходимо привязать номер мобильного телефона к индивидуальному идентификационному номеру на портале электронного правительства или в секторе самообслуживания Connection point в Центре обслуживания населения.

«Правительство для граждан» было создано в 2016 году в рамках реализации «Плана нации» президента Нурсултана Назарбаева. Госкорпорация объединяет все центры обслуживания населения в одну систему. Для ускорения обслуживания правительство внедрило сервисы бронирования очереди, SMS-уведомления, новые инструменты мониторинга и оценки качества.

Казахстан уделяет большое внимание технологическому обновлению государства и цифровизации его отраслей. В декабре 2017 года правительство утвердило программу «Цифровой Казахстан», целями которой являются создание высокотехнологичной инфраструктуры и развитие цифровой экономики. Ожидается, что программа поможет Казахстану войти в топ-30 стран мира по цифровизации к 2022 году (в 2016 году страна занимала 52 строчку). О необходимости цифровизации практически всех областей государственной, экономической, общественной и личной жизни говорил в своем ежегодном послании к народу и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.