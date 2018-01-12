Узбекистан увеличит скорость интернета за счет Китая, Кыргызстана, Ирана и Туркмении

Власти Узбекистана приняли решение подключить страну к новым внешним каналам интернета. Как сообщило 10 января издание Газета.Uz, об этом заявил на брифинге заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров.

Сейчас компания «Узбектелеком» закупает интернет у «Казахтелекома», который, в свою очередь, получает доступ в интернет через «Ростелеком». Это единственный канал доступа к интернету в стране. Все остальные провайдеры получают доступ через «Узбектелеком».

«Президент поставил задачу сделать дополнительный альтернативный канал. Сейчас мы прорабатываем вопрос через южное направление – Туркменистан и Иран, Кыргызстан и Китай», – заявил Олимжон Умаров. По его словам, подписать соглашения по продаже и аренде каналов с операторами перечисленных стран планируется к концу года. При этом канал через Казахстан и Россию будет сохранен.

Сегодня Узбекистан занимает 122-е место по скорости фиксированного интернета в рейтинге Speedtest Global Index. Средняя скорость загрузки данных составляет 6,13 Мбит/с. При этом стоимость интернета в стране является очень высокой. Стоимость безлимитного тарифа составляет 150-200 тысяч сумов ($18,4-24,5) в месяц. При этом считать его «безлимитным» можно лишь условно: при достижении определенного порога скорость соединения снижается почти до нуля.

«Узбектелеком» получил статус контролера телекоммуникационного рынка страны в 2004 году. В изданном тогда приказе Узбекского агентства связи и информатизации говорилось: «Организация выхода операторов и провайдеров на международные сети телекоммуникаций осуществляется через технические средства АК «Узбектелеком» на уровне международных центров коммутации».

Многие аналитики считают, что именно монополизация внешнего канала является причиной низкого качества и дороговизны интернета. Хотя называются и другие проблемы — например, низкий уровень развития экономики и слабая интегрированность в международное пространство. «Сравните, например, количество рейсов в аэропорту какого-нибудь Дюссельдорфа (города с населением в 600 тысяч человек — не больше, чем в какой-нибудь деревне) и трафик нашего аэропорта. Если такая ситуация с авиаперевозками, то почему с интернетом должно быть как-то иначе?» — заявил в беседе с Kommersant.uz эксперт по интернет-сфере Вадим Зубанов. При этом специалисты соглашаются, что низкое качество интернета мешает работе бизнеса и развитию экономики — то есть две проблемы взаимно усугубляют друг друга.

9 января 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил к концу года увеличить скорость интернета в стране как минимум в четыре раза, а к 2020 года довести ее до уровня, среднего для стран СНГ — то есть увеличить в десять раз. «Мне отчитались, что интернетом в нашей стране пользуются 20 миллионов человек. Однако из-за ограниченного круга услуг, предоставляемых посредством национального интернета, большая часть населения пользуется им только для переписки через Telegram», — пояснил глава государства.