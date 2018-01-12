Минэкономики Узбекистана оценило объем теневой экономики в 50 процентов ВВП

Мубин Мирзаев

Первый заместитель министра экономики Узбекистана Мубин Мирзаев заявил, что совокупный объем теневой экономики в стране превышает 50 процентов ВВП. Как сообщило издание Gazeta.Uz, эта цифра была озвучена Мирзаевым на заседании Международного пресс-клуба в Ташкенте.

Эта оценка является беспрецедентно высокой. Бывший дипломат и исследователь, автор книги «Теневая экономика Узбекистана и коррупция» Алишер Таксанов даже в 1990-е годы оценивал ее уровень в 32-35 процентов ВВП. В последние годы различные эксперты заявляли, что в тени находится сектор экономики, эквивалентный 30-50 процентам ВВП Узбекистана.

В недавнем исследовании Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров первое место по объему теневой экономики занял Азербайджан — там этот показатель в 2017 году оценивается в 66 процентов ВВП. На втором месте находится Нигерия с 47 процентами ВВП, на третьем — Украина с 46 процентами, на четвертом — Россия с 39 процентами. Узбекистан не был упомянут в этом исследовании — но, если верить Мирзаеву, он должен был бы занять в рейтинге второе место.

По словам Мирзаева, первым шагом по выводу экономики из тени стала либерализация валютного рынка, которой уделялось много внимания в 2017 году. В 2018 году планируется сосредоточиться на реформировании налоговой системы. Мирзаев заявил, что к 1 июля существующая налоговая система будет пересмотрена, планируется разработать меры по созданию конкурентной среды и равных условий. Власти намерены снизить ставку налога на добавленную стоимость, но при этом отменить ряд льгот по его уплате. Отменены будут и льготы по некоторым другим налогам. Предполагается, что это побудит предпринимателей к выходу из тени.