Конституционный суд Турции постановил освободить оппозиционных журналистов

Мехмет Алтан

Конституционный суд Турции постановил освободить двух оппозиционных журналистов, арестованных по подозрению в причастности к мятежу 2016 года. Об этом сообщает Hurryiet. Журналисты , о которых идет речь – обозреватель газеты Bugun («Сегодня») Мехмет Алтан и колумнист газеты Zaman («Время») Шахин Алпай.

Оба провели под арестом больше года. Их обвиняли в «связях с террористами» и «попытке свержения правительства». Обвинения они отвергали.

Мехмета Алтана среди прочего подозревали в том, что он якобы заранее знал о готовящемся перевороте, а также в «зомбировании людей» – в том, что он якобы влиял на подсознание аудитории. Прокуратура требовала для него пожизненного заключения.

Оба издания, где они работали, были закрыты после попытки переворота.

Однако Конституционный суд, рассмотрев их дела, решил, что их права были нарушены. Он также признал факт нарушения свободы слова, гарантированной конституцией. Мнения судей разделились, но большинство поддержали журналистов.

Адвокат, представлявший интересы Шахина Алпая, отметил, что это первое решение такого уровня, принятое после мятежа. По его словам, оно может стать прецедентом и для других подобных дел.

В то же время стало известно, что суды по уголовным делам отказываются выполнить вердикт.

После мятежа 2016 года власти Турции развернули масштабную кампанию против прессы. Были закрыты десятки газет, телеканалов, радиостанций, издательств и информационных агентств (по данным «Репортеров без границ», всего было ликвидировано более ста медиа-ресурсов). Сотни журналистов арестованы по различным обвинениям, десятки осуждены. Часть из них работала в изданиях, считавшихся близкими к движению гюленистов, которых власти обвиняют в мятеже. Другие были арестованы за прокурдские позиции. Некоторых обвинили в использовании мобильного приложения ByLock (власти утверждают, что заговорщики использовали его для секретных переговоров).

Попытка переворота произошла в Турции в июле 2016 года. Группа военных захватила ряд стратегических объектов, но вскоре мятеж был подавлен силовыми структурами, оставшимися на стороне властей. В столкновениях погибли несколько сотен человек. Власти обвинили в произошедшем духовного лидера Фетхуллаха Гюлена, который сейчас проживает в США, и его сторонников. Десятки тысяч человек были арестованы, более ста тысяч уволены из государственных структур, нередко по формальным обвинениям. Кампания сопровождалась многочисленными нарушениями прав человека, включая произвольные аресты и пытки, о которых сообщали правозащитники. Критики Эрдогана обвиняли его в том, что он использовал мятеж как повод для репрессий и установления диктатуры.