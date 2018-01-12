Бывший глава казахстанского «Альянс-банка» испугался возвращаться на родину

Казахстанский бизнесмен, бывший глава совета директоров «Альянс Банка» (входил в пятерку крупнейших банков Казахстана, в настоящее время объединен с Fortebank. – прим. «Ферганы») Маргулан Сейсембаев перебрался на постоянное место жительства за рубеж. 11 января он написал об этом на своей странице в Фейсбуке. Со слов предпринимателя, он уже долгое время находится за границей и не намерен возвращаться на родину, где им заинтересовались следователи, пока не получит гарантии безопасности для себя и своей семьи.



Маргулан Сейсембаев. Фото с его страницы в Фейсбуке



«Дело в том, что меня начали вызывать на допросы по делу моего бывшего партнера по КМобайлу (K-Mobile) и Бителу – Искандера Еримбетова», – пишет Сейсембаев, – «его арестовали 11 ноября 2017 года по обвинению в отмывании денег. На самом деле, по моему мнению, его арестовали из-за его сестры Боты Жардемали которая работала юристом у Аблязова (бывшего банкира и оппозиционного политика Мухтара Аблязова – прим. «Ферганы»), так как особых бизнес проектов в Казахстане у Искандера нет. Таким образом, следствие хочет добиться того, чтобы Бота Жардемали дала показания на Аблязова. Но это мои догадки».

Далее Сейсембаев подробно рассказывает о сделках с компаниями мобильной связи K-Mobile (в Казахстане) и «Бител» (в Киргизии) в 2002-2006 годах, из-за которых его вызывали на допросы, и пишет, что готов давать показания по этому поводу дистанционно. В первом случае, Сейсембаев купил оператора за $12 млн, погасил его долг в $237 млн, расширил абонентскую базу и спустя два года перепродал российскому «Вымпелкому» за $425 млн. Вторую сделку – с «Бител», принадлежавшей сыну первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдару – проводили офшорные компании Еримбетова. Сейсембаев выступил в ней в качестве соинвестора.

«У нее также было устаревшее оборудование и много долгов (уже не помню точную сумму), кроме того, не было денег на развитие, покупку нового оборудования, наращивание абонентской базы. А самое главное, у сына Акаева начались проблемы, и он хотел продать компанию нам. После того, как мы получили контроль над компанией, в Кыргызстане начались беспорядки. И в 2006 году мы продали 51% акций Битела российской компании МТС за $150 млн. Кроме того, МТС подписал с нами соглашение, по которому он обязался выкупить остаток (49%) акций за $170 млн через год», – написал Сейсембаев, добавив, что российский оператор не выполнил данное обязательство и бизнесмены подали на него в суд.

Все заработанные на этих сделках средства Сейсембаев (по его словам) инвестировал в «Альянс Банк», который у него «забрали». В финале поста бизнесмен заявил, что не намерен заниматься политикой и признался в любви к Казахстану, отметив, однако, что все его общественные программы и инициативы в республике будут приостановлены «в связи с невозможностью их осуществлять».

На момент написания материала на запись Сейсембаева отреагировали 4,4 тысячи человек, под постом пользователи оставили около 1000 комментариев.

Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация о задержании четверых подозреваемых в участии в махинациях, организованных бывшим главой БТА Банка Мухтаром Аблязовым. В списке задержанных, а позже арестованных, был назван Искандер Еримбетов. По данным Sputnik.kz, сейчас ведется расследование о его причастности к отмыванию более $50 млн, ранее похищенных из банка Мухтаром Аблязовым. Следствие также подозревает Еримбетова в хищении около миллиарда тенге бюджетных средств через подконтрольное ему ТОО «SKY SERVISE».

50-летний Маргулан Сейсембаев входит в топ-50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленный Forbes.kz по итогам 2017 года. В качестве его источника дохода издание указало «инвестиции». В настоящее время предпринимателю принадлежит управляющая компания «Seimar Investment Group» и ТОО «Tamos Education». С 2013 года он участвует в структурах группы венчурных фондов Asadel Group (Сингапур), где одним из главных партнеров группы является его брат Ерлан Сейсембаев.

Nur.kz пишет, что бизнесмен много занимается благотворительностью, при этом в основном ему удается сохранить анонимность. Поддерживает фонды для больных детей, вкладывает средства в долгосрочные образовательные проекты школ и ВУЗов по европейскому образцу (он – член совета попечителей Almaty Management University). Также Сейсембаев занимается защитой природы, открывая общественные заповедники и организовывая исследовательские экспедиции по всему Казахстану (с экспедиционной командой Nomad Explorer).

По данным «Азаттык» (казахстанской службы Радио Свобода), девять лет назад бизнесмен уже выезжал в кратковременную эмиграцию. Сейсембаев покинул страну после того, как контрольный пакет акций «Альянс Банка», совладельцем и руководителем которого он являлся, перешел в управление правительственного фонда «Самрук-Казына». В это же время был национализирован банк БТА, и его глава Мухтар Аблязов также покинул Казахстан.

В сентябре 2009 года Сейсембаев заявил, что «решил пока не возвращаться, потому что нет реальных гарантий того, что ситуация будет развиваться справедливым образом». Однако в 2010-м все же приехал в Казахстан и выступил с заверениями преданности президенту Нурсултану Назарбаеву. Тогда же он сказал, что не имеет ничего общего с опальным бывшим зятем Назарбаева Рахатом Алиевым (ныне покойным) и беглым банкиром Мухтаром Аблязовым, и не разделяет их взгляды. В 2011 году Сейсембаев был осужден на два года условно по обвинению в незаконном использовании средств «Альянс Банка» (который после национализации перешел в руки миллиардера Булата Утемуратова, бывшего управляющего делами президента).

В 2015 году Сейсембаев объявил о запуске инициативы «Я отвечаю» — по продвижению качества казахстанской продукции. Но через несколько месяцев, после вызова в прокуратуру, сообщил о решении свернуть проект и «прекратить публично критиковать правительство». До недавнего времени, судя по его постам в социальных сетях, он занимался выращиванием яблок.