Прах японских военнопленных времен Второй мировой вернут из Казахстана на родину

Японские военнопленные. Фото с сайта Rusarchives.ru

В Алма-Атинскую область Казахстана прибыла делегация из Японии, которая будет искать останки своих соотечественников, принудительно отправленных после окончания Второй мировой войны строить промышленные и гражданские объекты в республике. Об этом сообщает Informburo . Поиски организуют в районе города Текели. Там, согласно архивным документам, могут находиться 12 захоронений. В случае, если их обнаружат, останки интернированных солдат вывезут на родину.

Всего в Казахстане к настоящему моменту известно о 57 захоронениях японских военнослужащих.

В Текели пленные солдаты работали на свинцовых рудниках, строили дома и железную дорогу. Большинство из них умерли от тяжелого труда и болезней. В акимате (администрации) города сообщили, что это не первая делегация – в 2012 году японцы уже проводили близ Текели раскопки и нашли несколько могил своих соотечественников. Однако нынешняя экспедиция может затянуться. «Могилы погибших находятся в труднодоступных местах, а погода у нас сейчас не для поисков. Со вчерашнего дня идут дожди, все дороги размыты, кругом слякоть», – сообщил глава аппарата акимата Елдос Мырзабек.

Общее количество военнопленных и интернированных японцев, размещенных в Казахстане, составило 58,9 тысячи человек, пишет «Караван». Чуть меньше половины из них (25 тысяч) отправили в шахты Карагандинской области. Остальных распределили по Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Алма-Атинской, Акмолинской и Жезказганской областям. Сколько из них умерло за четыре года работы в лагерях – с 1945 по 1949 год – точно до сих пор неизвестно.

Вопрос о возвращении останков японских солдат был поднят еще в 1991 году во время визита советского президента Михаила Горбачева в Японию. После распада СССР в Казахстане создали республиканскую комиссию по вопросам иностранных военнопленных и интернированных в период Великой Отечественной войны. В 1994 году президент Нурсултан Назарбаев во время своего первого официального визита в Токио вручил премьер-министру этой страны «Книгу памяти», написанную Асканбеком Алданазаровым, в которую вошли имена похороненных в республике японских военнопленных. Казахстанский лидер также пообещал помочь с отправкой их останков на родину. К 2012 году из республики был вывезен прах порядка 400 солдат.