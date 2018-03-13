Новый тренер сборной Казахстана по футболу определился с составом на ближайшие матчи

Станимир Стоилов. Фото с сайта Sports.inform.kz

Новый главный тренер сборной Казахстана болгарин Станимир Стоилов объявил состав национальной команды на товарищеские матчи с Венгрией и Болгарией, сообщает официальный сайт Федерации футбола Казахстана (ФФК).

В сборную вызваны 24 футболиста. За исключением единственного легионера – форварда Еркебулана Сейдахмета («Уфа» Россия), все игроки представляют внутренний чемпионат, причем лишь три клуба: «Астану», «Кайрат» и «Ордабасы».

Из «Астаны» (чемпион страны) в национальную команду приглашено сразу двенадцать игроков. В список болгарского специалиста попали вратари Ненад Эрич и Александр Мокин; защитники Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков, Сергей Малый и Евгений Постников; полузащитники Серикжан Мужиков и Бактиер Зайнутдинов; форварды Алексей Щеткин, Роман Муртазаев и Юрий Перцух.

Серебряный призер внутреннего первенства алма-атинский «Кайрат» представлен девятью футболистами, это вратарь Владимир Плотников; защитники Гафуржан Суюмбаев, Елдос Ахметов, Станислав Лунин и Нуралы Алип; полузащитники Бауыржан Исламхан, Исламбек Куат, Георгий Жуков и Магомед Парагульгов.

В сборную приглашены и два нападающих из «Ордабасы» (бронзовый призер чемпионата страны) - Еркебулан Тунгыбашев и Сергей Хижниченко.

Стоимость казахстанских футболистов, заявленных на товарищеские матчи, составляет 18,6 млн евро (по оценке Transfermarket).

Также Стоилов определил резерв, куда попали защитники Дмитрий Мирошниченко, Виктор Дмитренко («Тобол») и Александр Марочкин («Кайсар»).

По сравнению с прошлым годом, когда команду тренировал Александр Бородюк, в составе сборной произошел ряд изменений. Так, Стоилов полностью изменил вратарскую линию – нет Давида Лории («Актобе»), Стаса Покатилова (основного голкипера «Кайрата») и Игоря Шатских («Шахтер»). Кроме того, приглашение не получили полузащитники Азат Нургалиев, Аслан Дарабаев («Тобол»), Максат Байжанов и Акшат Тагыберген («Кайсар»).

Впервые вызов в главную команду страны получили молодые Еркебулан Сейдахмет, Юрий Перцух, Бактиер Зайнутдинов, Нуралы Алип и Магомед Парагульгов. Ненад Эрич играл в сборной последний и единственный раз в 2015 году, Станислав Лунин провел свой единственный матч в 2014 году.

Следует отметить, что после матчей второго тура Премьер-Лиги Казахстана, которые пройдут 17 марта, в составе национальной команды могут произойти изменения.

Товарищеская встреча сборной Казахстана против Венгрии состоится 23 марта в Будапеште, а матч с Болгарией — 26 марта в венгерском городе Фельчут. Первые официальные матчи под управлением Стоилова казахстанцы проведут этой осенью в рамках нового турнира Лиги наций УЕФА, где попробуют завоевать путевку на Чемпионат Европы-2020. Соперниками Казахстана по группе выступят Грузия, Латвия и Андорра.

Станимир Стоилов возглавил сборную Казахстана 1 марта 2018 года. Ранее болгарский специалист на протяжении четырех лет тренировал «Астану», с которой становился чемпионом страны и выводил в плей-офф Лиги Европы.

Сборная Казахстана – одна из слабейших команд Европы. В рейтинге ФИФА находится ниже всех соседей по центральноазиатскому региону (136-е место).