Ташкентский InFinBank опроверг свою причастность к отмыванию денег бывшего генпрокурора Кадырова

Отделение банка InFin. Фото с сайта Bank.uz

Ташкентский InFinBank опроверг свою причастность к отмыванию денег, полученных незаконных путем. Из опубликованного на сайте бизнес-структуры обращения за подписью председателя совета банка Максуда Абдусамадова очевидно, что речь идет о деньгах бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашита Кадырова, находящегося под следствием.

«Мы хотим проинформировать вас о том, что в последнее время мы наблюдаем появление в неофициальных средствах массовой информации негативной информации о нашем Банке. Настоящим мы хотим развеять необоснованные доводы, приведенные в различных статьях, которые порождают различного рода неблагоприятные слухи о нашем Банке», - написал председатель совета InFinBank, обращаясь к клиентам и партнерам.

Абдусамадов подчеркнул, что InFinBank никогда не имел корреспондентских счетов в Латвии и ОАЭ. Ранее СМИ сообщили, что средства компаний, контролируемых бывшим генпрокурором Кадыровым и его окружением, направлялись ташкентским банком через посредников в Риге и Дубае в Швейцарию.

Банкир опроверг факты проведения каких-либо проверок и ревизий деятельности финансовой организации, добавив, что InFinBank всегда действовал в рамках действующего законодательства и стремился к полной прозрачности. Абдусамадов заверил клиентов и партнеров в том, что «и мы, и акционеры нашего Банка, являемся надежными партнерами, предпринимающими все необходимые действия исключительно во благо своей страны, во благо народа Узбекистана».

InFinBank был создан в 2007 году. «Общество прав человека Узбекистана» связало его появление с необходимостью банковского обслуживания разросшихся капиталов генерального прокурора республики Рашита Кадырова и его семьи. По неофициальным данным, под контролем чиновника и его родственников находятся торгово-развлекательный комплекс «Флагман», сеть ювелирных бутиков класса люкс, акции некоторых супермаркетов и металлургических комбинатов.

Отметим, что именно в InFinBank в 2013 году были заморожены правоохранительными органами счета Terra Group – медиа-холдинга, которым управляла старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова.