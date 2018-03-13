Киргизия подготовила предложения Москве о сокращении «черного списка» мигрантов

Кыргызстанцы, нарушившие миграционные правила, в спецприемнике в России. Фото со страницы Госслужбы миграции Кыргызстана в Facebook

Государственная служба миграции (ГСМ) Кыргызстана подготовила российским коллегам предложения, которые позволят сократить «черный список» мигрантов, включающий сейчас около 77 тысяч кыргызстанцев — нарушителей миграционного законодательства РФ, сообщил журналистам председатель ГСМ республики Медетбек Айдаралиев.

«Мы предлагаем не включать в список тех, кто нарушил правила всего один раз — любой человек может ошибиться, — а делать это только после трех нарушений», — цитирует Айдаралиева «24.kg»). «Наши коллеги с пониманием относятся к этому», — добавил он.

По словам Айдаралиева, этот вопрос и выведение из списков попавших туда нарушителей будут обсуждаться на переговорах в Москве 30 марта, где встретятся представители Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Попадание в «черный список» делает мигранта не въездным в Россию. Мигранты включаются в этот список из-за нарушений административного и уголовного законодательства РФ, из-за несвоевременной постановки на учет в миграционную службу или несвоевременного получения патентов и других документов, разрешающих работу в стране.

В 2015 году в «черном списке» находилось 180 тысяч киргизов, по данным на 1 января 2017-го — 110 тысяч. С тех пор, по словам Айдаралиева, свыше 43 тысяч трудовых мигрантов были исключены из списка, и на 1 января 2018 года в нем остались 77 тысяч человек.

«50 тысяч вошли в «черный список» по решению суда, поэтому их выход очень трудоемкий. Вопрос по остальным 27 тысячам можем решить в этом году», — сказал глава службы.

Благодаря членству Кыргызстана в ЕАЭС, трудовые мигранты из этой страны оказались в более привилегированном положении по сравнению с мигрантами из Узбекистана и Таджикистана. В 2015-2016 годы их число в России возросло, тогда как количество мигрантов из Узбекистана и Таджикистана снижалось. По данным киргизской Госслужбы миграции, сейчас в России работают 640 тысяч граждан Киргизии, что составляет 88% от общего числа мигрантов.