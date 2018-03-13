Казахстану предрекли авиаколлапс из-за конфискованного у перевозчиков керосина

Самолет авиакомпании Qazaq Air. Фото с сайта компании

Регулярные рейсы сразу трех казахстанских авиакомпаний могут сорваться из-за того, что суд конфисковал импортированное ими авиатопливо. Соответствующий пресс-релиз распространил один из «пострадавших» перевозчиков Qazaq Air.

Поводом для беспокойства стали недавние решения административного суда Алма-Аты, касавшиеся авиакомпаний Bek Air, Qazaq Air и Air Astana. Их признали виновными в нарушении условий оборота нефтепродуктов, постановили оштрафовать и конфисковать топливо, которое «являлось предметов правонарушения», на общую сумму более 25 млрд тенге ($78 млн).

Поводом для разбирательств стало отсутствие сопроводительных накладных на керосин. В пресс-релизе указано, что из-за недостаточного производства авиатоплива на казахстанских НПЗ, «значительную долю своих нужд авиакомпании вынуждены покрывать за счет нерегулярных импортных поставок». С 2016 года, когда начали действовать новые правила, инициированные Минфином, от перевозчиков стали требовать сопроводительные накладные на керосин. Для того чтобы их сдать, всем импортерам нужно быть зарегистрированным в качестве реализаторов нефтепродуктов. «Для авиакомпаний, которые являются конечным потребителем топлива и не имеют возможности и даже намерения перепродавать авиакеросин, такая процедура представляется весьма сложной», – указано в документе.

В Qazaq Air настаивают, что пострадали из-за правовой коллизии и называют решение суда о штрафе и конфискации «чрезмерно жестоким в условиях сложной ситуации на рынке авиатоплива в Казахстане». В Bek Air и Air Astana сложившуюся ситуацию пока никак не комментируют.

По информации Zakon.kz, львиную долю топлива – на 24,2 млрд тенге ($75,5 млн) суд постановил конфисковать у Air Astana. Qazaq Air должна вернуть керосина на 242 млн тенге ($755 тысяч).

Air Astana – национальный авиаперевозчик Казахстана, крупнейшая авиакомпания страны. Bek Air базируется в аэропорту города Уральск, на настоящий момент занимает второе место в стране по внутренним перевозкам. Qazaq Air – региональный перевозчик, базирующийся в аэропорту «Алматы».

На сложную ситуацию с топливом казахстанские авиакомпании жаловались еще прошлой осенью. «Кризис» на рынке они связали с уменьшением поставок керосина из России.