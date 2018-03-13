Глава судебной власти Ирана отверг возможность референдума о хиджабах

Аятолла Садик Амоли Лариджани. Фото с сайта Mizanonline.ir

Глава судебной власти Ирана аятолла Садик Амоли Лариджани назвал идею проведения референдума по вопросу об обязательном ношении хиджаба абсурдной. Он осудил ту часть политической элиты страны, которая считает возможным подобный плебисцит, сообщает Iran-News

По мнению Лариджани, «часть государственной элиты объединилась с врагами (Ирана) по вопросу хиджаба». «Завтра они [сторонники референдума] могут найти аргументы для [легализации] баров, греховных собраний, проституции... и так далее. Это совершенно неправильно», - отметил чиновник.

Обязательное ношение хиджаба стало одной из самых обсуждаемых тем в Иране в последнее время. Дискуссии по этому поводу актуализировались на фоне массовых протестов, прошедших в конце 2017-начале 2018 годов по всей стране. Именно тогда начались и акции против хиджабов, в которых участвовали преимущественно молодые девушки.

Примечательно, что в разгар протестов руководство иранской полиции заявляло о намерении смягчить отношение к женщинам, нарушающим правила ношения хиджабов. В частности, глава полиции Тегерана Хоссейн Рахими заявлял, что «полиция нравов» будет отправлять женщин, нарушивших «исламскую нравственность», в учебные классы, а не под суд.

Тем не менее впоследствии многие участницы акций против хиджабов оказались под арестом. Прокуратура пообещала наказать их лишением свободы сроком до 10 лет. Одна из активисток по приговору суда уже получила два года заключения за «подстрекательство к пороку путем публичного снятия хиджаба».