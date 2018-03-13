МВД Таджикистана объявило конкурс «информаторов» с ценными призами и подарками

Здание МВД Таджикистана. Фото с сайта Ansor.info

Министерство внутренних дел Таджикистана объявило конкурс на предоставление сведений о преступлениях среди граждан, пообещав поощрить лучшего информатора. Участники конкурса, которых в пресс-службе МВД предпочитают именовать «мобильными репортерами», по замыслу организаторов мероприятия, должны «предоставлять информацию о фактах преступлений, правонарушений, о различных инцидентах и нарушениях».

Итоги конкурса, который не имеет ограничительных сроков, будут подводиться каждые полгода. Информацию предлагается высылать через социальные сети Viber, WhatsApp, IMO, Telegrams, WeChat, а также сообщать по мобильному номеру + 992-939-222-111 и по адресам электронной почты: somona@vkd.tj, vkd.tj@mail.ru.

В МВД пообещали гарантировать конфиденциальность и при этом наградить активных участников денежными призами и ценными подарками.

Между тем, с обещанным сохранением конфиденциальности у таджикского МВД ранее возникали сложности. В частности, 47-летний житель кишлака Фороб района Пенджикент Муртазо Зубайдов, сообщивший в 2016 году о двух наркоконтрабандистах при условии, что его имя останется в тайне, позже подвергся обструкции. Контрабандистов арестовали и осудили, а в феврале 2017 года информатор рассказал «Радио Озоди», что обвиняемые узнали о его участии в этом деле из обвинительного заключения, и теперь весь кишлак его ненавидит.

«Теперь все меня зовут “бузом” (козлом), все отворачиваются от меня. Никто со мной не разговаривает. Я написал заявление, чтобы тот сотрудник, который «продал» меня, был наказан, однако никто наказания не понес. Я исполнил свой гражданский долг, однако теперь у меня большие проблемы», - пожаловался Зубайдов.

Объявленный конкурс - не первая подобная попытка стимулировать граждан Таджикистана исполнить свой гражданский долг. В январе МВД республики просило оказать содействие в выявлении коррупционеров в рядах милиции перед проверкой ведомства, которую начало Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией.