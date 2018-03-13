Туркменский футбольный клуб разгромил чемпиона Киргизии в Кубке АФК

Эпизод матча “Ахал” - “Алай”. Фото с сайта The-afc.com

Во втором туре группового этапа Кубка Азиатской футбольной конфедерации туркменский «Ахал» разгромил киргизский «Алай». В ворота чемпиона Киргизии влетело пять безответных мячей, сообщает Soccerway

Начал встречу «Алай» активно, имел несколько неплохих возможностей для взятия ворот. Моменты не реализовали легионеры киргизского клуба Джоэл Коджо и Алиа Силла. В середине первого тайма хозяева перехватили инициативу. Преимущество конвертировалось в забитые мячи на 27-й минуте, когда Гуванч Абылов нашел пасом форварда «Ахала» Сулеймана Мухадова. Не успели гости прийти в себя, как спустя пять минут Мухадов оформил дубль. Еще через три минуты Абылов сделал счет 3:0.

В первые пятнадцать минут второго тайма игра шла в центре поля, что вполне устраивало хозяев, однако у «Алая» прошло несколько опасных атак, и «Ахал» на 68-й минуте решил отреагировать четвертым мячом в ворота киргизстанцев: еще один дубль в матче оформил Абылов. К чести «алайцев», они до последних минут старались размочить счет. Однако вновь забил «Ахал»: Нурягды Мухаммедов на 92-й минуте сделал счет совсем неприличным.

В первом туре группового этапа «Ахал» уступил таджикистанскому «Истиклолу», а «Алай» - туркменскому «Алтын Асыру». Таким образом, «Ахал» после двух туров набрал три очка и временно сравнялся с «Алтын Асыром» и «Истиклолом», которые проведут очную встречу 14 марта в Ашхабаде. «Алай», проиграв второй матч кряду и пропустив 11 мячей, остался на последнем месте.