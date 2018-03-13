Заместителем главы налогового комитета Узбекистана назначен объявленный в розыск чиновник

В Узбекистане 13 марта стало известно о назначении Бехзода Мусаева первым заместителем председателя Государственного налогового комитета (ГНК). Между тем, его имя находится в списке разыскиваемых за преступления на сайте МВД республики.



Бехзод Мусаев. Фото из архива «Ферганы»



По данным МВД, 44-летний Бехзод Анварович Мусаев подозревается в совершении преступлений по шести статьям Уголовного кодекса Узбекистана. Ему инкриминируются: статья 167 часть 3 пункт А («Хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере»), 175 часть 2 пункт А («Заключение сделки вопреки интересам Республики Узбекистан, совершенные повторно»), 178 часть 3 («Сокрытие иностранной валюты, совершенное организованной группой или в ее интересах»), 179 («Лжепредпринимательство»), 184 часть 3 («Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей, совершенное в особо крупном размере»), 205 часть 2 пункт А («Злоупотребление властью или должностными полномочиями»).

Когда конкретно Мусаев был объявлен в розыск, неизвестно. МВД просит всех, кто знает о его местонахождении, сообщить по телефонам 102 или 1102.



Скриншот со страницы официального веб-сайта МВД Узбекистана



По неофициальным данным, ранее Мусаев просил политического убежища в США и даже получил его, как сообщил в январе 2012 года «Озодлик». По его сведениям, Мусаев, отправившись за океан по госпрограмме для повышения квалификации и обмена опытом в сфере налогообложения, решил не возвращаться на родину из-за возникновения угрозы его преследования.

Как сообщает «Газета.Uz», Бехзод Мусаев уже работал первым зампредседателя ГНК - в 2010-2011 годах, до этого занимал пост председателя Счетной палаты.