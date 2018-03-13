Новым губернатором афганской провинции Балх станет соратник Атты Мухаммада Нура

Исхак Рахгузар. Кадр афганского телевидения с сайта Chekad.tv

Афганское правительство определилось с кандидатурой на пост губернатора северной провинции Балх. Об этом «Фергане» сообщил источник в администрации президента Афганистана. По его утверждению, новым губернатором Балха станет депутат афганского парламента от этой же провинции, член партии «Исламское общество Афганистана» (ИОА) Исхак Рахгузар. Он входит в близкое окружение бывшего губернатора провинции Атты Мухаммада Нура.

По данным собеседника «Ферганы», партия ИОА на днях передала в администрацию президента страны Ашрафа Гани список из двенадцати возможных кандидатов на пост губернатора Балха. Из них Гани должен был выбрать нового губернатора.

Напомним, что Гани еще в декабре 2017 года отправил Нура в отставку и вместо него назначил Мухаммада Дауда . Однако Нур, пользующийся на севере Афганистана значительным политическим влиянием, отказался покидать свой пост. В свою очередь ИОА, в которой он состоит, начала длительные переговоры с администрацией президента и с центральным правительством в Кабуле по согласованию условий, на которых прежний губернатор сложит свои полномочия добровольно.

То, что в Кабуле было принято решение по кандидатуре нового губернатора Балха, также подтвердили несколько источников в окружении премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы. Сам Абдулла ранее в ходе заседания кабинета министров заявлял, что вопрос с руководством провинции Балх уже близок к решению и до Навруза будет объявлен новый губернатор.

Кроме того, член партии ИОА Мухиддин Мехди подтвердил, что новым руководителем Балха администрация президента выбрала именно Рахгузара. «Мы надеемся, что с этим назначением проблема с Балхом полностью разрешится. Партия ИОА дала на это свое добро. Хотя мы еще ждем согласия руководителя партии Салахуддина Раббани, который в данный момент находится в Великобритании», - сказал Мехди.

Пресс-секретарь Нура Мунир Фархад рассказал, что Рахгузар является одним из приближенных его шефа, и именно его кандидатуру предложил сам отстраненный губернатор в ходе недавних встреч с главами службы безопасности страны и администрации президента.

Исхак Рахгузар родился в 1967 году в Мазари-Шариф, этнический таджик. После свержения режима движения «Талибан», при временном правительстве экс-президента Хамида Карзая занимал пост губернатора провинции Балх, затем стал начальником полиции Балха. Имеет высшее образование, в настоящее время живет в Кабуле.