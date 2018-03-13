Около тысячи узбекистанцев попросили Мирзиёева освободить осужденных по религиозным убеждениям

Осужденные в одной из тюрем Узбекистана. Кадр телеканала “Узбекистан 24”

Около тысячи узбекистанцев подписали открытое письмо президенту страны Шавкату Мирзиёеву с просьбой освободить граждан, осужденных по религиозным убеждениям. Сбор подписей под обращением проходил в социальной сети Facebook

В итоге обращение подписали 970 узбекистанцев, проживающих не только в самой республике, но и за рубежом – в России, Швеции, Финляндии, Египте, США и других государствах.

Авторы письма подчеркнули, что с первых дней своего президентства Шавкат Мирзиёев проводит реформы, направленные на улучшение ситуации со свободой слова и правами человека. Они позитивно оценили регулярную критику со стороны главы государства в адрес службы национальной безопасности, прокуроров, судов, милиции, депутатов парламента и представителей власти на местах.

«Уважаемый Шавкат Миромонович! По вашей инициативе 16 тысяч человек были удалены из «черного списка». Учитывая, что у каждого в этом списке есть, по меньшей мере, пять родственников, благодаря вам, примерно 80 тысяч людей обрели радость и спокойствие», - говорится в обращении.

Тем не менее, продолжают авторы открытого письма, в узбекских тюрьмах содержится еще много заключенных, осужденных по статьям 159 («Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан») и 244 («Массовые беспорядки») Уголовного кодекса. В отдельных случаях во время следствия были зафиксированы нарушения прав обвиняемых, им не предоставляли адвоката. В результате суды выносили несправедливые решения. Подписанты не утверждают, что все, кто отбывает наказание за свои религиозные и политические убеждения, невиновны, но просят президента пересмотреть подобные дела.

Осужденные по статьям 159 и 244 не попадают под ежегодную амнистию, к тому же в Узбекистане распространены случаи, когда заключенным «накидывают» дополнительный срок по статье 221 - за нарушение правил содержания в тюрьме.

Узбекская служба BBC приводит историю жительницы Ташкента Гулчаш Садыковой, сыну которой Бахтиёру, осужденному по религиозным мотивам, уже дважды продлевали срок нахождения за решеткой.

Он был признан виновным по статье 244 в 2001 году, приговорен к 12 годам лишения свободы. Однако в 2013 году за нарушение «внутреннего порядка» ему продлили заключение еще на 3 года и 11 месяцев. В апреле прошлого года, вновь перед самым выходом, под тем же предлогом, срок увеличили на 2 года и 3 месяца. Мать осужденного обращалась и в виртуальную приемную президента, и в Верховный суд, и в Сенат, но все безрезультатно.

По словам Гулчаш Садыковой, заместитель Главного управления исполнения наказаний (ГУИН) сказал, что ее сына оставят в колонии строгого режима, потому что он не попросил прощения у президента. «Мой сын и так 17 лет сидит за то, чего он не делал. К тому же уже третий раз ему продлевают срок ни за что. Почему же он еще и прощения должен просить?», - возмущается Садыкова.

Отметим, спецдокладчик ООН по вопросам свободы религии Ахмед Шахид, который прошлой осенью посетил Узбекистан и, в частности, побывал в тюрьме «Жаслык», сообщил, что многие заключенные пожаловались ему на продление сроков за предполагаемые нарушения внутренних правил тюрьмы. Шахид отметил, что, хотя конституция Узбекистана гарантирует свободу религии или убеждений, на практике это жестко регламентируется — в рамках приоритета безопасности над свободой. Понимание свободы религии, по его мнению, в стране до сих пор ограничено.

Шавкат Мирзиёев поручал пересмотреть «черные списки» мусульман и удалить оттуда тех, кто уже не представляет опасности для государства, в июне прошлого года. По словам министра внутренних дел Пулата Бабаджанова, за 2017 год в Узбекистане с учета было снято 18 тысяч жителей, раскаявшихся в участии в религиозно-экстремистских организациях.