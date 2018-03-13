В Турции появился стадион для болельщиков с ограниченными возможностями

Стадион в Диярбакыре. Фото с сайта Sabah.com.tr

В неофициальной столице турецкого Курдистана городе Диярбакир через два месяца сдается в эксплуатацию футбольный стадион, адаптированный для болельщиков с ограниченными возможностями, сообщает Sabah

Арена, вместимостью 33.000, оборудована 21 лифтом и 306 специальными местами для людей с ограниченными возможностями. Стоянка возле стадиона рассчитана на 2340 машиномест. Также на арене соблюдены все требования Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в том числе ложа прессы, VIP-трибуны, кафе, рестораны, высококачественное травяное покрытие и цифровое табло. Общая площадь здания – 158 тысяч квадратных метров. Фундамент стадиона заложили три года назад, а стоимость строительства составила порядка $40 млн.

Следует отметить, что в городе две футбольные команды. Клуб «Амед» играет в третьем по силе турецком дивизионе, а команда «Диярбакир Каяпинар Беледиеспор» участвует в любительской лиге.

В Турции бум строительства спортивных арен. Ранее в стране начали возведение 14 стадионов в городах Афьонкарахисар, Анталья, Эскишехер, Газиантеп, Коджаэли, Малатья, Мерсин, Сакарья, Самсун, Сивас, Трабзон, Бурса, Конья и Маниса. Также, в феврале этого года, заявили возведение арен еще в шести городах страны – Анкаре, Элязыге, Эрзинджане, Хаккари, Шырнаке и Эдирне.