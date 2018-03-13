Авиакомпания Iran Air впервые открыла вакансии для женщин-пилотов

Фарзане Шарафбафи. Фото с сайта Abouther.com

Основная иранская авиакомпания Iran Air, также известная как Homa, впервые собирается нанять на работу женщин-пилотов. Соответствующие вакансии уже открыты, пишет Iran.ru со ссылкой на генерального директора Iran Air Фарзане Шарафбафи.

«Для нас очень важно иметь женщин-пилотов среди наших сотрудников», - подчеркнула Шарафбафи. По ее словам, одним из ключевых критериев уровня развития той или иной страны является то, какое значение там придается роли женщин.

Iran Air - крупнейшая иранская авиакомпания, базируется в Тегеране. Выполняет полеты в 54 города в 30 странах мира. В настоящее время в Iran Air трудятся 1780 женщин, из них пятеро занимают должности топ-менеджеров. По словам Шарафбафи, около 16% сотрудниц компании входят в число работников среднего звена.

Стоит отметить, что в Иране, на фоне других традиционных исламских государств, довольно эмансипированное общество. Например, из 290 депутатских мандатов парламента исламской республики 17 принадлежат женщинам. Три женщины являются министрами в правительстве страны, семь занимают посты заместителей министров. До 70 процентов учащихся иранских вузов - девушки.

В то же время в Иране действуют такие специфические ограничения для женщин, как, например, запрет на посещение футбольных матчей между мужскими командами. Чтобы отменить его, иранские женщины пытались напрямую обращаться к главе ФИФА Джанни Инфантино, когда он приезжал в Иран. Однако Инфантино предпочел не портить отношения с иранскими властями и просто проигнорировал обращавшихся к нему иранок.