Сына и зятя бывшего таджикского министра отправили мести улицы за драку в ресторане

Диловар Гулов. Фото с сайта Dushanbepolice.tj

Сын и зять бывшего таджикского министра промышленности и энергетики Шерали Гула, задержанные в ресторане в центре Душанбе за участие в массовой драке, приговорены судом района Шохмансур к общественным работам по благоустройству города, сообщает Akhbor со ссылкой на источник в суде.

Драка произошла в четыре часа утра 10 марта в ресторане «Гэлакси» в центре Душанбе в районе Исмоили Сомони. В ней приняли участие 13 человек, в том числе Диловар Гулов, Дилшод Нуруллозода и Давлатшо Саидакрамов - сын, зять и водитель экс-министра.

Драка, по информации УВД, началась со ссоры с непристойной бранью и продолжалась до приезда сотрудников милиции, которые разняли дерущихся. Против участников потасовки возбуждено административное дело по статье 460 («Мелкое хулиганство») Кодекса Таджикистана об административных правонарушениях, их приговорили к административному аресту и общественным работам на срок от пяти до пятнадцати суток.

В официальном сообщении на сайте Управления внутренних дел города Душанбе о драке говорится без упоминания родства задержанных с бывшим министром, зато там размещены фотографии осужденных, на которых запечатлено, как они вскапывают грядки на цветочных клумбах и подметают улицы.

Akhbor утверждает, что Диловар Гулов в октябре 2017 года устроил потасовку в одном из ночных клубов Душанбе. В августе 2015 года он был оштрафован за нарушение правил тонировки стекол машины.