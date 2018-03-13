Мирзиёев поручил продвигать в Узбекистане наследие казахского поэта Абая Кунанбаева

Памятник Абаю Кунанбаеву. Фото с сайта Tengrinews.kz

В Узбекистане развернется широкая кампания по продвижению и изучению творчества казахского поэта Абая Кунанбаева. Постановление об этом подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

Цель кампании — укрепить культурно-гуманитарные связи между Узбекистаном и Казахстаном. Сообщается, что предложения о пропаганде творчества поэта поступили от министерства культуры, министерства высшего и среднего специального образования, министерства народного образования, министерства иностранных дел, а также нескольких правительственных ведомств и общественных организаций Узбекистана.

Продвижением наследия казахского поэта будет заниматься специальная структура — Организационный комитет. Он должен подготовить и выпустить сборник избранных произведений Кунанбаева, а также сборник статей «Узбекско-казахские литературные связи». Кроме этого, в Ташкентском университете имени Низами будет организована постоянная экспозиция «Абай и узбекская литература». Возле памятника Абаю Кунанбаеву в Ташкенте ежегодно будут устраиваться торжественные творческие мероприятия. Школьников и студентов пригласят участвовать в конкурсе «Знаток сочинений Абая».

В учебных заведениях, воинских частях, на предприятиях и в махаллях (кварталах) будут организованы литературные вечера с участием известных поэтов, писателей и ученых. Также запланированы показы теле- и радиопередач, документальных и художественных фильмов о жизни и творчестве поэта. Национальной телерадиокомпании, госагентствам «УзА», «Жахон» и другим СМИ рекомендовано широко освещать ход кампании. Ответственным за исполнение постановления назначен премьер-министр Абдулла Арипов.

В четверг, 15 марта, Шавкат Мирзиёев посетит Астану, где состоится саммит глав государств Центральной Азии, организованный по инициативе президента Узбекистана. В ходе визита Мирзиёев проведет отдельную встречу с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, а также примет участие в церемонии официального открытия года Узбекистана в Казахстане. Отметим, что Год Узбекистана где-либо за рубежом пройдет впервые, раньше проводились только Дни этой страны.

Абай Кунанбаев жил и работал во второй половине XIX века. Он считается одним из основоположников письменной литературы Казахстана, создал несколько новых стихотворных размеров, перевел на казахский Гёте, Байрона, а также классиков российской литературы - Крылова, Лермонтова, Пушкина.