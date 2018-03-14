Узбекистанский «Насаф» крупно проиграл катарскому клубу в Лиге чемпионов

Каршинский «Насаф» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации крупно уступил катарскому «Аль-Садд». Матч завершился разгромом узбекистанского клуба 0:4, сообщает, официальный сайт АФК



Фрагмент матча. Фото пресс-службы АФК



Еще в первом тайме стало понятно, что каршинцы уедут из Катара ни с чем. На третьей минуте матча испанский легионер хозяев Хави замкнул прострел Буалема Хухи; на пятнадцатой минуте беззубо сыграла полузащита и защита «Насафа»: Абделькарим Хассан получил мяч в центре поля, никем не атакуемый, дошел до штрафной площади гостей, пробросил мяч мимо Игоря Голбана и неотразимо пробил по воротам. А за пару минут до свистка на перерыв алжирец Багдад Бунеджах в третий раз огорчил вратаря узбекистанской команды Санджара Кувватова. Счет мог быть и крупнее, но Кувватов отразил отличный дальний удар игрока «Аль-Садд». Каршинцы пытались атаковать, прессинговали на всех участках поля, но все попытки отличиться рушились на подступах к штрафной соперника, к тому же надежно играли защитники и вратарь катарцев.

Вторую половину встречи футболисты «Насафа» начали с атак, которые заканчивались ударами в сторону ворот, однако голкипер «Аль-Садд» серьезно в игру так и не вступил. В последние полчаса каршинцы завладели инициативой и контролировали мяч, но на 71-й минуте хозяева провели разящую атаку, и Хасан Аль Хайдос вывел на ударную позицию алжирца Джугурту Хамруна, тот не промахнулся. В течение всего матча «Насаф» грешил в точности передач, которая аннулировала пользу от высокого прессинга и отбора в центре поля. Комбинационные атаки, к сожалению каршинцев, оказывались безрезультатными, как и верховые забросы; попытки скоростных атак по флангам накрывались крайними защитникам или при входе в штрафную площадь.

В параллельном матче играли другие соперники каршинцев по группе. Иранский «Персеполис» на выезде оказался сильнее клуба из ОАЭ «Аль-Васл», и победил со счетом 1:0. После четырех матчей расклад в группе C такой: у «Персеполиса» и «Аль-Садд» по девять очков, у «Насафа» - шесть, у «Аль-Васл» - ноль.

Следующий матч «Насаф» проведет 2 апреля дома против «Персеполиса», в случае поражения каршинцы лишатся шансов на продолжение участия в турнире.

Еще один представитель Узбекистана в Лиге чемпионов АФК «Локомотив» в четвертом туре группового этапа также уступил катарскому клубу «Аль-Духаил».