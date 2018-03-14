Скончался самый известный архитектор советского Ташкента Андрей Косинский

В Москве 13 марта скончался Андрей Косинский – знаменитый архитектор, в советское время работавший в Ташкенте. Ему было 89 лет.



Андрей Косинский в 2015 году. Автор фото Елена Несмеянова. Источник – Thebestofrussia.ru



Андрей Станиславович Косинский родился в Москве в 1929 году. В 1954 году с отличием окончил Московский архитектурный институт. Принимал участие в разработке генеральных планов городов Омска и Сталинграда.

После разрушительного Ташкентского землетрясения 1966 года Андрей Косинский был откомандирован из Москвы в столицу Узбекистана, где проработал четырнадцать лет. Именно по проектам Косинского были сооружены здания, определившие стиль Ташкента той эпохи. Архитектурные решения, предложенные Косинским для полуразрушенного Ташкента, придали новому городу то самое лицо, которое так хорошо знакомо нескольким поколениям его жителей позднесоветского времени.



Ташкент, улица Б.Хмельницкого (ныне – Бобура). Проект А.Косинского (1971-1975 годов застройки)



«Каждое место на планете в пределе имеет только одно архитектурное решение, точно отвечающее конкретному общеприродному ландшафту этого места, независимо от назначения возводимого там сооружения. Неограниченное множество иных возможных решений есть лишь большее или меньшее приближение к этой точности», – писал Косинский в одной из своих статей.



Баня на Чорсу. Снесена в начале 2000 годов.



Творчество Косинского постоянно критиковали, отметил на своей странице в Фейсбуке канадский искусствовед Борис Чухович. «Стрелы, метавшиеся по поводу Косинского в среде ташкентских архитекторов, зачастую оставались в рамках поиска "хорошего вкуса". Известный преподаватель архитектурного факультета жаловался на то, что "ему было стыдно показывать студентам эту безвкусицу". Между тем, москвич Косинский был первым из ташкентских шестидесятников, кто, обратившись к вернакулярной архитектуре, искал в ней нечто иное, нежели узоры и «восточные формы». Фактически он пытался раскрыть потенциал народной архитектуры в модернистском промышленном строительстве».

«На критику Косинский отвечал то с юношеской запальчивостью, то с тихой улыбкой, в которую облекал и опыт архитектурного патриарха, и самоиронию, которая ему всегда была свойственна. На контакт он шел с душевностью, щедростью и охотой», – вспоминает Борис Чухович.

В 2006 году Андрей Косинский дал нашему изданию обширное интервью, по сути, представляющее подробный рассказ о его жизни и деятельности. Эта публикация в трех частях расположена здесь:

– «Годы, проведенные в Ташкенте, были самым продуктивным и ярким периодом в моей жизни» (часть I),

– «Мои ташкентские эксперименты вызывали бурю негодования и критики» (часть II),

– «Я до сих пор не знаю, что такое хороший вкус» (часть III).

Редакция «Ферганы» выражает глубокие соболезнования семье и друзьям покойного.