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Новости Центральной Азии

Следователя в Алма-Ате приговорили к десяти годам за хищение украшений

14.03.2018 09:07 msk, Фергана

Казахстан Криминал

Таможенный пост в Алма-Ате. Фото с сайта Kapital.kz
В Алма-Ате следователя приговорили к десяти годам лишения свободы за хищение украшений, изъятых как вещественные доказательства. Об этом 13 марта сообщило издание Tengrinews.

Старший следователь службы экономических расследований Департамента государственных доходов Алма-Аты Куандык Есенгулов признан виновным по статье 189 УК Казахстана («Присвоение или растрата вверенного чужого имущества»). Его не только лишили свободы, но и пожизненно запретили занимать должности на госслужбе и в финансовых организациях. Сообщника следователя Рустама Утегенова приговорили к двум годам лишения свободы.

В июне 2017 года алматинскую бизнес-леди Индиру Бердибекову заподозрили в попытке незаконного ввоза в Казахстан золотых ювелирных украшений стоимостью около миллиона долларов. За хранение изъятых украшений отвечал Есенгулов. В ноябре 2017 года Бердибекова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о хищении. По сведениям бизнес-леди, Есенгулов с помощью Утегенова заложил украшения в ломбардах, а вырученные деньги проиграл в казино.

Впоследствии Бердибекова сама разыскивала свои украшения в ломбардах Алматы. Часть из них ей удалось найти и выкупить.

Международное информационное агентство «Фергана»

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