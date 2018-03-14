Осужденному в США за терроризм гражданину Узбекистана предъявили новые обвинения

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Гражданин Узбекистана Фазлиддин Курбанов, приговоренный в США к 25 годам заключения за оказание поддержки террористам и незаконное хранение взрывчатки, признал свою вину в новом преступлении – нападении на служащего исправительного учреждения. Об этом 13 марта сообщила газета The Washington Post

34-летний Курбанов, находящийся под стражей с 2013 года и осужденный в январе 2016 года, предстал перед судом по обвинению в нападении на государственного служащего Кальвина Джонсона. По информации следствия, нападение с применением ножа было совершено в 2016 году в исправительном учреждении в городе Викторвилл. В суде Курбанов признал свою вину. Теперь к его сроку могут добавить как минимум 15 лет.

Курбанов вместе с родителями, сестрой, женой и маленьким сыном эмигрировал в США в 2009 году. По словам самого осужденного, его семья была вынуждена покинуть Узбекистан, опасаясь преследований за переход из ислама в христианство. Сначала они уехали в Казахстан, а затем в США. В 2010 году Курбанов снова принял ислам. По версии американских властей, после этого он попытался оказать материальную помощь Исламскому движению Узбекистана (ИДУ), объявленному террористической организацией.

Сам Курбанов утверждал, что связался с ИДУ лишь для того, чтобы найти друга детства. Информацию, полученную в ходе общения с террористами, он якобы собирался добровольно передать американским властям. Но в 2012 и 2013 годах в квартире Курбанова провели обыски, при которых обнаружились компоненты взрывных устройств. Вскоре после обысков Курбанова арестовали, но рассмотрение его дела затянулось на три года.