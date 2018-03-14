14 Март 2018

- Лекторий - Ислам Каримов - Политика - Экономика - Миграция  - История - Права человека - Религия - Спорт - Культура и искусство  - Хлопок

Новости Центральной Азии

Осужденному в США за терроризм гражданину Узбекистана предъявили новые обвинения

14.03.2018 09:25 msk, Фергана

Терроризм Узбекистан

Фото с сайта Republicbuzz.com
Гражданин Узбекистана Фазлиддин Курбанов, приговоренный в США к 25 годам заключения за оказание поддержки террористам и незаконное хранение взрывчатки, признал свою вину в новом преступлении – нападении на служащего исправительного учреждения. Об этом 13 марта сообщила газета The Washington Post.

34-летний Курбанов, находящийся под стражей с 2013 года и осужденный в январе 2016 года, предстал перед судом по обвинению в нападении на государственного служащего Кальвина Джонсона. По информации следствия, нападение с применением ножа было совершено в 2016 году в исправительном учреждении в городе Викторвилл. В суде Курбанов признал свою вину. Теперь к его сроку могут добавить как минимум 15 лет.

Курбанов вместе с родителями, сестрой, женой и маленьким сыном эмигрировал в США в 2009 году. По словам самого осужденного, его семья была вынуждена покинуть Узбекистан, опасаясь преследований за переход из ислама в христианство. Сначала они уехали в Казахстан, а затем в США. В 2010 году Курбанов снова принял ислам. По версии американских властей, после этого он попытался оказать материальную помощь Исламскому движению Узбекистана (ИДУ), объявленному террористической организацией.

Сам Курбанов утверждал, что связался с ИДУ лишь для того, чтобы найти друга детства. Информацию, полученную в ходе общения с террористами, он якобы собирался добровольно передать американским властям. Но в 2012 и 2013 годах в квартире Курбанова провели обыски, при которых обнаружились компоненты взрывных устройств. Вскоре после обысков Курбанова арестовали, но рассмотрение его дела затянулось на три года.

Международное информационное агентство «Фергана»

Оставить комментарий (0)

Виделекторий «Ферганы»

Лекция голендера о Кауфмане

РЕКЛАМА


Статистика, рейтинги


Яндекс цитирования