В Бишкеке из-за реконструкции автодорог вырубили 2938 деревьев

Жители Бишкека протестуют против вырубки. Фото издания «Заноза»

Предприятие «Бишкекзеленхоз» объявило, что за 2017 год в столице Кыргызстана было вырублено 2938 деревьев, лишь 840 из которых являлись аварийными. Об этом 13 марта сообщило издание Kloop

Массовая вырубка деревьев связана с реконструкцией автодорог. При этом в «Бишкекзеленхозе» подчеркивают, что взамен за год были высажены более 10 тысяч деревьев. В 2018 году вырубки продолжатся – уничтожить планируется около 2,5 тысяч деревьев. Одновременно будет высажено более 11,5 тысяч саженцев.

Однако начальник бишкекского Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев заявил, что принято решение гибче относиться к сносу деревьев. «Если в ходе реконструкции дорог под снос подпадает более 5 деревьев, то мы будем искать пути решения. К примеру, планировали пробивать улицу Токтогула до микрорайона «Восток-5», где строится мост. Под снос попадало 20 тополей, но мы приняли решение не сносить их, а немного изменили ось дороги. То же самое решение по Ленинградке, где планируется реконструировать более 2,5 километра от Советской до Ганди. Там тоже приняли решение никаких серьезных деревьев не сносить, только аварийные», — пояснил он.

Массовая вырубка в 2017 году вызвала протесты горожан. В марте была составлена петиция с требованием остановить вырубку. Ее подписали более 4,2 тысяч человек. В документе говорилось, что деревья уменьшают пылевое, шумовое, химическое и бактериальное загрязнение города, поддерживают благоприятный микроклимат, увлажняют воздух и защищают горожан от солнца. Авторы петиции подчеркивали, что проблема не ограничивается 2017 годом. Численность зеленых насаждений Бишкека сокращается уже 25 лет. Если в 1980-х годах на одного горожанина приходилось 30 квадратных метров зеленых насаждений, то к 2017 году этот показатель снизился до 5 квадратных метров. Наконец, в петиции утверждалось, что новые саженцы либо не приживаются, либо относятся к числу дешевых «декоративных» видов деревьев.

В июне 2017 года жители улицы Токтоналиева пытались защитить деревья собственными телами. Однако это не помогло, несколько самых активных участников акции протеста были задержаны. Ради расширения дороги с 7,9 до 11 метров на улице уничтожили 143 дерева.

В вырубке деревьев в Бишкеке заинтересованы городские власти, строительные фирмы, некоторые представители местной элиты. Власти получили крупный грант из Китая на реконструкцию дорог. Против вырубки выступают экологи, общественные активисты, некоммерческие организации и независимые СМИ. В августе сложившаяся ситуация обсуждалась на круглом столе «Парки и зеленые зоны Бишкека. Проблемы и решения». Участники мероприятия пришли к выводу, что Кыргызстан нуждается в принятии специального закона о парках.