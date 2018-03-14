Сборная Казахстана впервые в истории завоевала «золото» зимней Паралимпиады

Александр Колядин. Фото с сайта Ng.kz

Казахстанский лыжник Александр Колядин на Паралимпийских играх в Пхенчхане одержал победу в спринте на дистанции 1,5 километра классическим стилем стоя. Это первая золотая медаль в активе сборной Казахстана на зимних Паралимпийских играх, сообщает Vesti.kz

Колядин финишировал первым, преодолев дистанцию за 4 минуты 19,7 секунды. Вслед за ним расположился японец Йошихиро Нитта, с отставанием 0,8 секунды, «бронзу» взял представитель Канады Марк Арендс (+1,1).

Ранее еще один казахстанский лыжник Александр Герлиц на дистанции 20 км свободным стилем закончил гонку на четвертой позиции. В Паралимпиаде принимает участие шесть спортсменов и один спортсмен-гид из Казахстана. Страна представлена в двух видах спорта – лыжных гонках и биатлоне.

Премиальные выплаты за призовые места у сборной Казахстана — самые высокие на Паралимпиаде-2018. За «золото» спортсмену полагается $250 тысяч, за «серебро» — $150 тысяч, за «бронзу» — $75 тысяч. Также предусмотрены денежные выплаты за 4,5 и 6 места, соответственно, $30 тысяч, $10 тысяч и $5 тысяч.

Следует отметить, что до сих пор единственной медалью, добытой казахстанскими спортсменами на зимних Паралимпийских играх, было «серебро», завоеванное лыжницей Любовью Воробьевой в 1994 году в норвежском Лиллехаммере.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пхенчхане в копилке сборной Казахстана оказалась одна медаль серебряного достоинства, которую принесла фристайлистка Юлия Галышева.