В Казахстане решили запретить пить спиртное освобожденным по УДО

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В Казахстане условно-досрочно освобожденным (УДО) запретят употреблять спиртное, а нарушителей, не соблюдавших это правило, будут возвращать в места лишения свободы. Соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс республики были одобрены 14 марта в первом чтении мажилисом (нижней палатой парламента), пишет Zakon.kz (там же приводится полный текст законопроекта).

Освобожденный по УДО за примерное поведение, согласно внесенным поправкам, не только не имеет права в ночное время выходить из дома, выезжать за пределы Казахстана без разрешения органов, но и употреблять спиртные напитки. Иначе «его опять возвратят в места лишения свободы через суд», отметил замминистра внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев в кулуарах мажилиса, передает «КазТаг».

По логике МВД, обильные возлияния свидетельствуют о том, что гражданин «не встал на путь исправления». При этом в министерстве не планируют организовывать слежку за бывшим заключенным: «Есть экспертиза. Например, соседи скажут, что такой-то осужденный сосед уже несколько дней пьет, участковый принимает меры. Выслеживать никто не будет», — пояснил замминистра.

Возвращать в тюрьмы и колонии нарушителей будут не сразу. Им должны вынести два предупреждения, после второго предупреждения участковый инспектор с двумя протоколами обратится в суд для возврата гражданина в места лишения свободы.

Как сообщает Tengrinews.kz, срок, в течение которого может быть установлен административный надзор, увеличится с трех лет до погашения судимости, сказал замминистра, представляя законопроект.

В апреле 2017 года суды получили возможность запрещать пить алкоголь на срок от трех месяцев до одного года членам неблагополучных семей. За 2017 год этот запрет был применен к 350 гражданам, а с начала 2018 года 855 гражданам Казахстана было запрещено распитие спиртных напитков как в общественных местах, так и дома.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения за 2017 год, Казахстан является самой пьющей страной Центральной Азии. В рейтинге потребления алкоголя по Европейскому региону он занял 19 строчку. Один казахстанец в среднем выпивает 8,7 литров чистого алкоголя (этанола) в год. Самые низкие показатели потребления в Центральной Азии у Таджикистана — 2,9 литров чистого алкоголя на душу населения.