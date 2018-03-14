В Казахстане выпустили из СИЗО двух разбивших СУ-27 летчиков

Из следственного изолятора Талдыкоргана (города в Алма-Атинской области Казахстана) освободили двух военных летчиков Радика Ашимова и Адильбека Искакова, передает Informburo. Военнослужащие были приговорены к трем и четырем годам лишения свободы соответственно, однако апелляционная коллегия заменила им реальный срок на условный. Мужчин у стен СИЗО встречали их родственники.

31-летний Радик Ашимов, согласно материалам дела, 26 октября 2016 года посадил истребитель Су-27БМ1 с невыпущенными шасси. Инцидент произошел на аэродроме воинской части 21751, где Ашимов был замом командира авиационной эскадрильи. В результате, сильно пострадали воздухозаборники, двигатели, устройство для катапультирования, фюзеляж истребителя. Он до сих пор находится в ремонте. Авиационный инцидент, как показало расследование, произошел из-за ошибки Ашимова.



Радик Ашимов. Фото с сайта Informburo.kz



В суде пилот частично признал вину. Он заявил, что «попал в облака», подумал, что выпустил шасси, и не посмотрел на приборную панель. В то же время, согласно документам и показаниям свидетелей, погода в момент полета «соответствовала простым метеоусловиям».

Военный суд Талдыкорганского гарнизона в январе этого года признал Ашимова виновным в нарушении правил полетов (ст. 464 Уголовного кодекса РК) и назначил ему три года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности. На этот же срок ему запретили садиться за штурвал (данная часть приговора осталась в силе). Суд также вынес частное постановление по делу, указав министру обороны республики на низкую подготовку летчиков к полетам.

Сослуживец Радика Ашимова, майор Адильбек Искаков в декабре 2016 года разбил военный Су-27 в 20 километрах от Талдыкоргана. Суд установил, что перед взлетом пилот не проверил заправку самолета топливом. Во время полета на борту сработали приборы, сигнализировавшие об аварийном остатке керосина, однако Искаков усомнился в их достоверности. Действия майора привели к остановке обоих двигателей. В результате, самолет потерпел крушение, летчик успел катапультироваться и серьезных травм не получил.



Адильбек Искаков. Фото с сайта Informburo.kz



Военный суд признал Искакова, как и его сослуживца, виновным по 464 статье УК. Помимо реального срока, пилота лишили права заниматься деятельностью, связанной с полетами, сроком на четыре года. Между тем, адвокат осужденного позднее заявлял, что одной из причин крушения стало хищение топлива, которое, с его слов, не долили в самолет.

Комментируя оба приговора изданию «Караван», бывший командующий ВВС генерал-майор авиации Алсай Джуманов отметил, что уголовная ответственность за ошибки пилотов никогда не будет эффективной профилактической мерой. Пилотам, с его слов, вменили «расстрельную» 464 статью УК РК, которая подразумевает умышленный проступок. «Если вы хотите знать мое личное мнение как летчика-снайпера по этим случаям с Искаковым и Ашимовым, то могу открыто сказать: никакого злого умысла в их действиях не было зафиксировано ни на земле, ни в воздухе», – убежден генерал-майор.