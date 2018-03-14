В Узбекистане зафиксировано более ста нападений на прокурорских исполнителей

Кадр из сюжета телеканала “Узбекистан 24”

За время функционирования Бюро принудительного исполнения (БПИ) при Генеральной прокуратуре Узбекистана, созданного в мае прошлого года, зафиксирован 121 случай сопротивления сотрудникам организации. Сюжет об этом был показан в эфире телеканала «Узбекистон 24»

Из 121 инцидента в 56 случаях были возбуждены уголовные дела. В результате 20 граждан приговорены к лишению свободы за нанесение телесных повреждений инспекторам БПИ при исполнении ими своих обязанностей.

В телесюжете приведены несколько подобных случаев, произошедших в различных регионах Узбекистана. В частности, 17 февраля при составлении акта по факту незаконного подключения магазина к электросети в Касанском районе Кашкадарьинской области сотрудник БПИ получил несколько ударов ножом. Врачи спасли жизнь инспектору, в отношении напавшего возбуждено уголовное дело.

Также была показана история жителя, задолжавшего за потребление природного газа 1,5 млн сумов ($183,7). Должник оскорблял прокурорских исполнителей, угрожал им и даже попытался напасть на оператора съемочной группы телеканала.

Многие интернет-пользователи находят объяснение агрессивным действиям должников. Кто-то сетует на отсутствие конкретных правил работы сотрудников Бюро, где были бы прописаны не только обязанности граждан, но и их права. Приводится мысль, что порой инспекторы, не разобравшись в ситуации, сразу отключают дом от электросети, что вызывает естественное негодование домовладельца.

Есть мнения, что люди, нападающие на представителей прокуратуры, доведены до крайности не всегда справедливо приписанными им долгами. Например, в группе «Samarkand & Самарканд» в Facebook есть такой комментарий: «Значит довели этих людей сделать так. Они без каких либо предупреждений приходят и требует заплатить какието не реальные долги. Вот те которые несмогли доказать свою правату наверное и поступили так. Хотя я не оправдываею таких граждан. Но иногда так хочется врезать когда сталкиваемся тупыми бюрократами». (Оригинальная орфография и пунктуация сохранены. – прим. «Ферганы») .

Согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, с 1 сентября 2018 года будет запущена межведомственная электронная система взаимодействия между БПИ, государственными органами, банковскими структурами и прочими организациями. Это позволит осуществлять оперативный розыск должников, а также своевременно обновлять информацию о гражданах, уклоняющихся от исполнения судебных актов.

По статистике, приведенной телеканалом «Узбекистон 24», в январе текущего года Бюро взыскало с должников 3,135 трлн сумов ($384,0 млн). В том числе 924 млрд сумов ($113,1 млн) за электроэнергию, 2,166 трлн сумов ($265,3 млн) – за природный газ и 45,3 млрд сумов ($5,5 млн) – за питьевую воду.

Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре Узбекистана было создано президентским указом от 30 мая 2017 года. Организация имеет широкий круг полномочий, в частности, право отключать потребителей от электрических и газовых сетей в случаях несвоевременной оплаты оказанных услуг.

В феврале 2018 года указом Шавката Мирзиёева Бюро были переданы функции контролеров государственных унитарных предприятий «Сувокова» и «Сувсоз», ответственных, в том числе, за работу с гражданами, имеющими долги по оплате услуг водоснабжения и канализации.