В Иране бывшего заместителя Ахмадинежада посадили за коррупцию на 15 лет

Хамид Багаи. Фото Abtin с сайта Wikipedia.org

Бывший вице-президент Ирана по административным делам Хамид Багаи арестован и отправлен в тюрьму в связи с вступлением в силу решения суда. Ранее Багаи был приговорен к 15 годам заключения за преступления коррупционного характера, сообщает Radio Farda

Багаи признали виновным в растратах и незаконных бизнес-операциях. Преступления были совершены в период, когда осужденный работал в аппарате бывшего президента Махмуда Ахмадинежада.

С 2009 по 2013 годы Багаи занимал посты вице-президента по административным делам и главного советника Ахмадинежада. До этого он непродолжительное время являлся главой Организации культурного наследия, ремесел и туризма Ирана в правительстве, сформированном в августе 2009 года после президентских выборов, на которых победил Ахмадинежад.

Расследование коррупционной деятельности Багаи началось еще в 2015 году, то есть через два года после избрания новым президентом страны Хасана Роухани. Роухани и Ахмадинежад считаются лидерами двух противоположных течений в иранской политике: Роухани – либерального реформаторского, Ахмадинежад – консервативного.

Ахмадинежад по ходу расследования и судебного процесса активно выступал в защиту бывшего подчиненного. После вынесения обвинительного приговора он призвал духовного лидера страны аятоллу Али Хаменеи снять с должности нынешнего главу судебной системы Ирана Садека Амоли Лариджани.

По мнению проправительственных экспертов, попытки Ахмадинежада защитить своего соратника стали одной из причин массовых беспорядков в Иране, происходивших в конце декабря 2017 – начале 2018 годов. Бывший президент выступил в поддержку протестующих и обвинил действующие власти в стагнации экономики и росте коррупции.