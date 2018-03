Новости Центральной Азии США отказали в визе участникам America's Got Talent из Киргизии 14.03.2018 16:05 msk, Фергана Кыргызстан Культура и искусство Участники Adem Dance. Фото со страницы команды в Facebook Участникам известного танцевального коллектива из Киргизии Adem Dance отказали в американских визах, которые им требовались для участия в шоу America's Got Talent. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель коллектива Атай Омурзаков. Участвовать в американском шоу танцоров пригласили сами организаторы. Омурзаков опубликовал скриншот письма организаторов в посольство США в Бишкеке с просьбой о выдаче виз для шести членов коллектива. Компания Marathon Production, которая продюсирует шоу, гарантировала оплату авиаперелета, проживания в отеле и суточные ($25 в день каждому танцору). Участники должны были прилететь 21 марта и улететь обратно 24 марта. Тем не менее танцорам отказали в визах. «Получить самое желанное приглашение века и не получить визу из-за того, что нет настроения у консула возможно только у нас. Спасибо всем, кто испортил и портит репутацию Кыргызстана. Получили отказ ни за что», – написал Омурзаков. В комментариях к посту он также сообщил, что в посольство по вопросу виз для Adem Dance обращались из правительства Киргизии, однако это тоже не помогло. Некоторые комментаторы посоветовали Омурзакову попробовать получить визы в американских посольствах в европейских странах. Танцевальная группа Adem Dance появилась в 2012 году. В 2015 году коллектив возглавил известный в Киргизии танцор Отай Омурзаков. Группа принимала участие в нескольких европейских версиях шоу Got Talent, однако самый значительный их успех произошел в прошлом году в Сингапуре на шоу Asia's Got Talent. Несколько выступлений коллектива вызвали стоячие овации в зале, а судьи после одного из танцев нажали на кнопку Golden Buzzer, которая автоматически выводит конкурсантов в полуфинал. В финале они заняли шестое место. Видео одного из выступлений Adem Dance на Asia's Got Talent набрало 150 млн просмотров в Facebook. Формат шоу Got Talent был придуман британским продюсером Саймоном Коуэллом. Это шоу талантов, в котором участвуют певцы, танцоры, иллюзионисты, комики и артисты других жанров. Для участников шоу нет возрастных ограничений. Первое шоу вышло в США в 2006 году. Сейчас у шоу существует 58 национальных версий, в 2014 году оно попало в книгу рекордов Гиннесса как самое успешное реалити-шоу. Победитель американской версии шоу получает один миллион долларов. Международное информационное агентство «Фергана»









