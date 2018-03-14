Чемпионы Туркменистана и Таджикистана в рамках Кубка АФК сыграли вничью

Эпизод матча «Алтын Асыр» - «Истиклол». Фото с сайта The-afc.com

Во втором туре группового этапа Кубка Азиатской футбольной конфедерации (АФК) сильнейший туркменский клуб «Алтын Асыр» в добавленное время забил два мяча и вырвал ничью в матче против чемпиона Таджикистана «Истиклола». Встреча завершилась со счетом 2:2, сообщает Soccerway

Туркменские футболисты практически весь первый тайм провели на чужой половине поля, но мяч в ворота не шел либо блокировался защитниками и вратарем таджикистанцев Николой Стошичем. Душанбинцы пытались играть в комбинационный футбол, контролируя мяч, хозяева игнорировали академическую стратегию прошлогоднего финалиста турнира и не стеснялись работать в отборе по всем участкам поля.

Через пять минут после начала второго тайма белорусский нападающий «Истиклола» реализовал редкую вылазку своей команды. Спустя десять минут защитник таджикистанцев Ахтам Назаров забил одиннадцатиметровый удар, назначенный за снос Сергея Тихоновского. Футболисты «Алтын Асыра» не остановили своих попыток отличиться, продолжив атаковать и бить по воротам. На 90-й минуте Мурат Якшиев распечатал ворота Стошича. Спустя пару минут, Алтымурад Аннадурдыев замкнул подачу с углового, и сравнял счет.

Во втором матче группы D туркменский «Ахал» разгромил чемпионов Киргизии «Алай» 5:0. Расклад в группе после двух матчей следующий: у «Алтын Асыра» и «Истиклола» по четыре очка, у «Ахала» - три, у «Алая» - ноль.

Третий тур группового этапа Кубка АФК состоится 11 апреля. Болельщиков ожидает туркменское дерби «Ахал» - «Алтын Асыр», а «Истиклол» в Гиссаре примет «Алай».