В Киргизии милиционеров, судей и прокуроров обяжут отчитываться о покупках дороже $300

Дамир Сагынбаев. Фото с сайта Knews.kg

В Киргизии по поручению правительства разрабатывается законопроект, согласно которому сотрудники милиции и судебные работники будут обязаны отчитываться обо всех покупках дороже $300 и не смогут через безналичный расчет приобретать имущество на сумму свыше $1400. Об этом рассказал ​секретарь Совета безопасности Киргизии Дамир Сагынбаев на пресс-конференции в агентстве Kabar

«Необходимо законодательно закрепить норму, согласно которой «сотрудникам правоохранительных, надзорных и судебных органов, а также членам их семей запрещено приобретать какое-либо имущество в безналичной форме на сумму до 100 тыс сомов ($1470)», – сказал Сагынбаев.

Для покупок на суммы более 20 тыс сомов (около $300) нужно будет заполнять справку и «передавать ее в кадровую службу для того, чтобы она приобщалась к личным делам», добавил секретарь Совбеза.

Выплаты зарплат судьям, милиционерам и судебным работникам станут полностью безналичными - уже определены банки, которые будут их обслуживать. От чиновников будут требовать письменное согласие на разглашение сведений об их имуществе, доходах и расходах, чтобы облегчить контроль над расходами.

Сомнительные декларации будут проверяться межведомственной комиссией с участием сотрудников Налоговой службы, государственной службы финансовой разведки при правительстве Киргизии, правоохранительных органов и прокуратуры, а результаты проверки по необходимости передаваться в Генпрокуратуру. На Совбез возложена функция координации борьбы с коррупцией, который уже проверяет соответствие официального дохода расходам госчиновников.

Наказание для коррупционеров, подчеркнул Сагынбаев, предусматривает не только реальные сроки, но и конфискацию имущества, нажитого в течение нахождения на занимаемой должности в системе правоохранительных, надзорных или судебных органов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил войну коррупции в судах, прокуратуре, милиции, финансовой полиции и ГКНБ в феврале 2018 года. Тогда же глава государства уволил директора антикоррупционной службы ГКНБ, констатировав, что некоторые ее сотрудники составили «касту неприкасаемых».

После этого в Киргизии заговорили о планах создания специального реестра работников правоохранительных органов, Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) и прокуратуры, совершивших коррупционные и другие должностные преступления. Такие чиновники будут пожизненно лишены права восстановиться или устроиться на госслужбу.

В индексе восприятия коррупции Transparency International в 2017 году Киргизия заняла 136-е место из 176. В 2016 - 136, но в том рейтинге было меньше стран - 168. Первые места в общем рейтинге заняли Дания и Новая Зеландия, последние - Южный Судан и Сомали.