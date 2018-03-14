Власти Киргизии разорвали соглашение с инвесторами «Умного города»

Подписание соглашения об “Умном городе”. Фото с сайта Akipress.org

Правительство Киргизии решило расторгнуть соглашение с инвесторами «Умного города», так как те не исполняют свои обязательства – срывают сроки и предоставляют «некачественные документы». Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны также не смогли согласовать некоторые технические вопросы, что «ограничило дальнейшее развитие проекта». В правительстве, впрочем, назвали его приоритетным и решили воплотить в жизнь собственными силами «из-за сложной ситуации на дорогах и с обеспечением безопасности граждан». Теперь киргизские власти рассчитывают на поддержку международных доноров и бизнесменов.

Соглашение по проекту «Умный город» было подписано в январе. В нем участвовали три компании — Huawei, Beijing China Veterans Lingxin Capital Management (китайский государственный инвестиционный фонд) и ОсОО «Ака минералз энд майнинг» (переименованная недавно в «АКА Инвест»). Они должны были, в частности, установить на нескольких крупных трассах видеокамеры для фиксации нарушений. С помощью этой системы власти хотели сократить количество преступлений, ДТП и реагировать на террористические угрозы. Предполагаемый объем инвестиций составлял $60 млн, причем киргизские власти должны были рассчитаться с консорциумом в течение пяти лет после установки камер. На начальном этапе им ничего вкладывать не требовалось.

Ранее сегодня издание ResPublica написало о том, что один из инвесторов – «АКА Инвест» – первым отказался от участия в проекте. О причинах такого решения информации не было. Эта компания должна была вложить в «Умный город» $9 млн.